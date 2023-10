Ehrenamtlich Engagierte fahren nach Berlin

Vizepräsident Siegfried Hummel wollte als WFV-Mädchenfördergruppentrainer zusammen mit WFV-Mädchentrainerin Rosi Fröhlich eine mehrtägige Freizeitfahrt mit den Mädchen der Regionalfördergruppe Süd und Talentfördergruppe Donau/Riss (Alter 12‐15 Jahre) in Zusammenarbeit mit der Politik durchführen. Aus diesem Grund wurde im Herbst 2019 und Jahresbeginn 2020 alle Bundestagsabgeordnete der Landkreise Alb-Donau/Ulm, Biberach, Ravensburg, Sigmaringen angeschrieben.

Die Resonanz war schwach und dann kam Corona und die Fahrten mit der Politik wurden eingestellt. Auch im Herbst 2022 gab es noch keine Ergebnisse und nur ein paar wenige Meldungen. Zum 31. Dezember 2022 war bei Siegfried Hummel die Berufung als Fördergruppentrainer beim WFV ausgelaufen und wurde aus Altersgründen auch nicht verlängert. Somit war die Fahrt nach Berlin für die Fußball-Mädchen erledigt und wurde zu den Akten gelegt.

Im Februar/März 2023 kam dann die erste Nachricht vom Büro des MdB Marcel Emmerich (Partei die Grünen) und im April die Zusage für 25 Plätze und zwei vorgegebene Termine. Jetzt entstand die Frage: was tun? Absagen, da es den Organisator für diese Sache nicht mehr gab?

Auf Anraten von Sportkreisjugendleiterin Sonja Stückle und deren Initiative wurde die Fahrt Personen angeboten, die sich ehrenamtlich im Sport und im Zusammenhang mit Kirche und Sport engagieren und sonst nicht berücksichtigt werden. Im Sportkreisjugendbereich sind es Personen in den Bereichen Zeltlager-Auf-und Abbau, Zeltverleih, Pflege etc., Unterstützung von Freizeiten im Fußballjugendbereich und Personen von der Seelsorgeeinheit Donau/Riss im Zusammenhang mit Kirche und Sport (Fußballturniere mit Ministranten Erlös für gute Zwecke, Seniorennachmittage etc.).

Es klappte zwar nicht ganz, die volle Anzahl zu erreichen und somit konnte auch die Parteizentrale anstatt 50 Plätze nur 42 Plätze nach Berlin ausfüllen. Und so begleiteten Sportkreis-Vizepräsident Siegfried Hummel und Sportkreisjugendleiterin Sonja Stückle zwölf Personen vom 3. bis 6. September unter dem Kennwort „Sport-Fußball-Ehingen“ zur Politischen Bildungsfahrt nach Berlin.

Das Programm war vielfältig und interessant: Besuch des Reichstagsgebäudes und der Kuppel, Stadtrundgang mit zwei Reiseleiter vom Presseamt, Informationsgespräche im Verteidigungsministerium und Besuch der Gedenkstätte Berliner Mauer sowie viele Informationen von der Reiseleiterin vom Presseamt.