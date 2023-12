Ehinger Freundeskreis bringt Freude in die Unterkünfte

Etwa 130 Kinder unter 13 Jahren leben derzeit mit ihren Familien in den vier Ehinger Gemeinschaftsunterkünften, die vom Alb-Donau-Kreis betrieben werden. Einige sind schon viele Monate hier, andere wurden erst vor wenigen Tagen nach Ehingen in die Gemeinschaftsunterkünfte verlegt. „Auch die geflüchteten Kindern sollen eine Nikolaus-Überraschung erhalten und so diesen schönen Adventsbrauch kennenlernen“, davon sind die Freundeskreis-Mitglieder überzeugt. Deshalb haben Heidi Porsche und Ursula Helldorff, die beiden Vereinsvorsitzenden, bereits am 4. Dezember 130 Nikolaus-Tüten mit in die Unterkunft in der Berkacher Straße gebracht, damit sie von dort aus am Nikolaustag, den 6. Dezember, an die Kinder verteilt werden können. Finanziell unterstützt wurde die Aktion durch eine Spende der AWO-Ortsgruppe Ehingen.

