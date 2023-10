Meine Heimat

Ehinger Bogenschützen sind erfolgreich

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Die Bogenschützen des Sportschützenvereins Ehingen konnten am Tag der deutschen Einheit beim Einladungsturnier von Bow-Targets in Ellerbach überzeugen. Franz Sailer (rechts) konnte mit 804 Ringen bei möglichen 812 Ringen, den starken zweiten Platz in der Compound-Klasse einfahren.