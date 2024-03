Streuobstwiese oder Baugebiet - es gibt kein Richtig oder Falsch

Beim Blick auf die Diskussion um den Erhalt der Streuobstwiese im Baugebiet Rosengarten lohnen sich tatsächlich zwei Blickwinkel. Denn ein komplettes Richtig oder Falsch gibt es in diesem Fall leider nicht.

Auf der einen Seite steht die Natur als Schutzgut. Alle wissen, dass Streuobstwiesen besonders erhaltenswert sind, besondere Lebensräume für Kleinsttiere bieten und immer weniger werden. Deshalb wurden auf der Alb viele neue Streuobstbäume gepflanzt, nicht in potenziellen Baugebieten und das ist gut und richtig so.

Auf der anderen Seite steht aber auch das „Schutzgut Mensch“, in Neubaugebieten meist junge Familien. Diese wollen in Ehingen wohnen und bauen, weil sie hier Arbeit haben, es ihre Heimat ist, sie sich wohlfühlen und in der Donaustadt eine Zukunft sehen. Zwischen 200 und 400 Menschen, die Zahl variiert, warten in Ehingen auf einen Bauplatz und hoffen bei jeder Vergaberunde darauf, sich den Traum vom Eigenheim in der Großen Kreisstadt erfüllen zu können.

Mit der Entscheidung des Gemeinderats, rund 70 Prozent der Streuobstwiese in einem Baugebiet zu erhalten, werden zumindest vorerst weniger Menschen zeitnah sich den Traum erfüllen können. Das ist Fakt und gehört zur Wahrheit mit dazu. Die Diskussion zum Erhalt der Streuobstbäume wiederum im Gremium war wohltuend, weil kritisch-sachlich und höchst demokratisch. Ob die Entscheidung am Ende aber die richtige gewesen ist - das muss jeder Stadtrat mit sich selbst ausmachen.