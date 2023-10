Zum Patrozinium erklingt das „Gloria“ von Vivaldi

(kö) ‐ Der Auftakt der ökumenischen Musiktage und das Patrozinium von St. Michael waren für Kantor Wolfgang Gentner ein gebührender Anlass für die Aufführung des „Gloria“ von Antonio Vivaldi. Das um 1715 komponierte Werk war über zwei Jahrhunderte in Vergessenheit geraten, obwohl Vivaldi mit ihm die ganze Bandbreite seiner Meisterschaft zeigte. Die lateinische Messliturgie mit festlichem Glanz und wunderbaren Melodien komponierte Vivaldi für die Musizierenden des Ospedale della Pieta, einem Waisenhaus für Mädchen in Venedig, wo Vivaldi als Priester und Musiklehrer wirkte. Im 19. Jahrhundert wurde es wiederentdeckt und ist seitdem beliebt und wird häufig aufgeführt.

Der Kirchenchor von St. Michael unter der Leitung von Gentner wurde unterstützt von Jutta Seidel (Sopran) Jennifer Bachmann (Alt), Jürgen Joos (Tenor), dem Streichquartett Stela Bunea und Markus Braig an der Orgel. Das „Kyrie“ konnten die Kirchenbesucher mitsingen. Ganz großartig dann das „Gloria in excelsis deo“. Wunderschön mit den Früchten des Feldes und der Gärten war zum Erntedankfest der Altar von St. Michael geschmückt.

Den Erzengeln St. Michael, Gabriel und Raffael hatte Stadtpfarrer Harald Gehrig auch seine Predigt zum Patrozinium gewidmet. „Den Erzengel Michael können wir bei Zerreißproben anrufen. Der Glaube an die Engel stützt sich auf viele Beispiele aus der Heiligen Schrift. „Es sind Engel, die uns Gott näherbringen. Engel zeigen, dass Gott sich mit uns befasst. Gott ist uns in unserem Schutzengel ganz nah“, predigte Gehrig.

Den zweiten Teil der ökumenischen Musiktage gibt es am 14. Oktober um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche mit Kirchenmusikdirektor und Kantor Volker Linz mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Kirchenmusik und Tango mit dem Chor der Stadtpfarrkirche, der Sopranistin Kinga Dobay und einem Streichensemble. Den dritten Teil bestreitet der evangelische Kantor Christoph Mehner am 12. November in der Klosterkirche St. Vinzenz in Untermarchtal mit Werken von J.S. Bach und W.A Mozart mit der Kantorei Ehingen, Gesangsolisten und Musikern des Mitteldeutschen Kammerorchesters mit Konzertmeister Andreas Hartmann.