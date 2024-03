Zum Jubiläum musikalische Glanzlichter

Der Musikverein Frankenhofen hat zum Frühjahrskonzert eingeladen und kaum ein Platz in der Lindenhalle blieb leer, als die Musiker unter der Leitung seit 44 Jahren von Josef Uhl zum 75-jährigen Jubiläum aufspielten. Auf bewährte musikalische Höhepunkte aus der Vergangenheit hatte der Dirigent den Schwerpunkt gelegt, obwohl viele der ganz jungen Musiker - das Durchschnittsalter der Kapelle liegt bei 24 Jahren - das ganz neu einstudieren mussten. Auf Szenen aus dem Film „Moby Dick“ basierten die fünf Sätze „Of Sailors and Whales“ komponiert von W. Francis McBeth.

Das sehr schwierige Stück wollen die Musiker auch beim Wertungsspiel des Kreismusikfests, bei dem der Musikverein immer in der höchsten Wertungsstufe teilnimmt, spielen. Die fünf Sätze beschreiben einmal die Sehnsucht des Matrosen Ishmael nach der weiten Welt, die er sich auf der Fahrt zum Walfang erfüllen will. Von einem Anführer Queequeg, von Pater Mapple, der ein Kirchenlied singt, als ein Schiff im Nebel versinkt, von Kapitän Ahab mit dem Holzbein und dem weißen Hai erzählten die Musiker mit ihren Instrumenten. Interessante Solopassagen für Klarinette und Fagott prägten den ersten Teil von „Hymn of the Highlands“ von Philipp Sparke, das ein eindrucksvolles Bild des schottischen Hochlandes beschreibt ohne dabei auf Volkslieder zurückzugreifen. Im zweiten Teil dominierte das Saxophon Trio, während sich der dritte Teil kontrastreich zwischen wildem Presto und Dudelsackmelodien bewegt. Auch dieses schwierige Stück ist für das Wertungsspiel vorgesehen.

Richard Strauss hat mit der „Festmusik der Stadt Wien“ seine Liebe zur sinfonischen Blasmusik ausgedrückt. Die Jungfernfahrt des Luftschiffs Hindenburg mit dem Unglück bei der Landung, bei dem 36 Menschen in Lakehurst den Tod fanden, beschreibt Michael Geisler musikalisch. Viel Extraapplaus gab es für die drei Solisten mit Oboe, Klarinette und Saxophon. Auch Mario Bürki ist ein zeitgenössischer Komponist, sein „Indian Fire“ beschreibt das Leben der Indianer im 19. Jahrhundert. Man hört die Gesänge der Medizinmänner, mit dem Mundstück der Klarinette werden Geräusche wie Indianergeheul imitiert, auch ein romantisches Liebeslied klingt an. Begeisterter Beifall dankte den Musikern für ihr Jubiläumskonzert. Zugaben mussten sein, die erste war eine Melodie aus der Vorabendserie von „Dick und Doof“ mit Oliver Hardy und Stan Rauel

Für die zweite Zugabe hatte sich Uhl eine besondere Überraschung ausgedacht. Zwei Sängerinnen aus Oberstadion sangen begleitet von den Musikern „Heast as net, wia die Zeit vergeht“ bekannt geworden durch Hubert von Goisern.

Begonnen hat das Konzert mit der Jugendkapelle unter der Leitung von Alexander Lock mit „Return of the Vikings“ das den Kampf der tapferen Wikinger mit der rauen See beschreibt, ihre Grausamkeit, ihren Stolz, ihr Ehrgefühl. Von einem blauäugigen Schweizer Kampfsportler, dem blauäugigen Samurai, auch einer zeitgenössischen Komposition, erzählt Naoya Wada.

Zu einem Konzert gehören auch immer die Ehrungen verdienter Musiker: Für zehn Jahre ausgezeichnet wurden Luna Bolach, Hanna Kloker, Kerstin Riedle, Leonie Locher, Johannes Rudolf und Marina Mayer, für 40 Jahre Simone Schuster, Klaus Schnitzer, Markus Ströbele und Rudolf Schleker. Für 50 Jahre geehrt wurde Herbert Fundel und der erste Vorsitzende des Musikvereins, Matthias Fundel, für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit für die Musik in Frankenhofen.