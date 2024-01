Zum Auftakt gleich ein Doppel-Spieltag

„Endlich wieder Handball-Action - wir sind heiß darauf“, stimmen sich die Handballerinnen und Handballer der TSG Ehingen auf ihren Social-Media-Plattformen mit stimmungsvollen Bildern auf den kommenden Samstag, 20. Januar, tatkräftig ein. Dann steht für beide Mannschaften jeweils das erste Liga-Spiel des neuen Jahres auf dem Plan: ein Doppel-Spieltag in der heimischen Längenfeldhalle.

Die Damen-Mannschaft der TSG Ehingen erwartet dabei zunächst um 18 Uhr zum Rückrundenauftakt in der Landesliga die Mannschaft der TSG Schnaitheim als Gast. Das Ziel sollte dabei lauten, den favorisierten Tabellenzweiten möglichst zu ärgern. Im Hinspiel behielt die TSG Schnaitheim mit 29:23 die Oberhand. Die Handballerinnen der TSG Ehingen schlossen die Vorrunde mit zwei Siegen bei sechs Niederlagen ab, zudem gab es noch ein Unentschieden. In der Tabelle bedeutete dies zum Jahreswechsel Platz acht (von zehn Mannschaften). Tabellenschlusslicht ist derzeit das noch punktlose Team der HSG Oberkochen/Königsbronn.

Um 20 Uhr erfolgt dann der Anpfiff des Herren-Spiels in der Bezirksklasse. Die Mannschaft von Trainer Marko Gegic möchte seinerseits durch einen Heimsieg den eigenen zweiten Tabellenplatz verteidigen. Wenn man Tabellenführer Bregenz Handball II (fünf Punkte Vorsprung) in der Rückrunde nochmals angreifen möchte, sollte es gegen MTG Wangen III am Wochenende einen Heimsieg geben. Zum Saisonauftakt im vergangenen September trennten sich die beiden Mannschaften am Ende unentschieden mit einem 24:24-Remis.