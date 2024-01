Zehnter interkultureller Kalender veröffentlicht

Bereits zum zehnten Mal gibt die Lokale Agenda Ehingen den „Interkulturellen Kalender“ für Ehingen heraus. Neben den Feiertagen der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften, führt er auch die gemeinsamen Ehinger Feste und Veranstaltungen auf, wie die Stadt Ehingen mitteilt.

So trage der Interkulturelle Kalender dazu bei, neben den kleinen Unterschieden, vor allem die Gemeinsamkeiten der Ehinger Bürgerinnen und Bürger aufzuzeigen. Zum ersten Mal seien auch alevitische Feiertage in die Übersicht aufgenommen worden.

Der interkulturelle Kalender entstand laut Stadt Ehingen auf Initiative des Netzwerks Bildungspartner „Nebi“ und wird von der kommunalen Integrationsbeauftragten weitergeführt. Er wird kostenlos verteilt an alle Schulen und Kindertagesstätten in Ehingen sowie an öffentliche Einrichtungen, in denen Menschen aus allen Kulturkreisen zusammenkommen. Privatpersonen, die an einem Kalender im Format A1 interessiert sind, können ein Exemplar im Bürgerhaus Oberschaffnei erhalten - so lange der Vorrat reicht. Eine Version zum Ausdrucken steht zum Download auf der Homepage der Lokalen Agenda bereit. Eine detaillierte Beschreibung der vielen Feier- und Festtage ist auf der Homepage der Lokalen Agenda zu finden.