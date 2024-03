Der katholischen Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt steht ein besonderer Gottesdienst bevor: Am Sonntag, 21. April, wird das ZDF den Gottesdienst live aus der Stadtpfarrkirche St. Blasius in die Wohnzimmer der Republik übertragen. Die Vorfreude bei Ehingens Stadtpfarrer Harald Gehrig ist groß.

Das zweite Mal

Es ist bereits das zweite Mal, dass ein Fernsehsender die Stadt Ehingen als Übertragungsort eines Live-Gottesdienstes ausgesucht hat. Denn im Jahr 2018 hat die ARD den Ehinger Fronleichnamsgottesdienst live übertragen, nun hat sich das ZDF dazu entschieden, nach Ehingen zu kommen. Denn jeden Sonntag überträgt das Zweite Deutsche Fernsehen abwechslungsweise einen katholischen und evangelischen Gottesdienst live, meistens aus Deutschland, ab und zu auch aus Österreich. „Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie das ZDF auf Ehingen gekommen ist“, erklärt Stadtpfarrer Harald Gehrig, der sich noch sehr gerne an den Fernsehgottesdienst aus dem Jahr 2018 erinnert.

Als im Sommer des Jahres 2023 eine Redakteurin der Bischofskonferenz auf den Ehinger Stadtpfarrer mit der Frage zugekommen ist, ob er es sich vorstellen könne, einen Live-Gottesdienst im ZDF abzuhalten, hat sich dieser etwas Bedenkzeit erbeten. „Ich weiß natürlich noch aus dem Jahr 2018, dass solch ein Gottesdienst eine große Herausforderung ist für alle im Team“, erklärt Gehrig, der dann Rücksprache mit Julian Reichle, Zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats von St. Blasius, und Kirchenmusikdirektor Volker Linz gehalten hat. „Wir waren uns dann einig, dass wir gerne zur Verfügung stehen“, betont Gehrig.

Studientag in Frankfurt

Der erste Terminvorschlag seitens des ZDF war dann auch schon der 7. Januar 2024. „Das wäre für uns direkt nach Weihnachten zu eng geworden“, sagt Gehrig, der nun froh ist, dass man sich mit den Fernsehleuten auf den 21. April einigen konnte. Bereits im Oktober des vergangenen Jahres durfte Pfarrer Harald Gehrig in Frankfurt einen Studientag für Fernsehgottesdienste besuchen.

„Hier wurden praktische Dinge wie die Liturgie und Gesänge besprochen“, erzählt der Geistliche, der nun bereits zum vierten Mal an einem Fernsehgottesdienst teilnehmen wird. Denn neben seinem „Auftritt“ als Hauptzelebrant im Jahr 2018 in Ehingen war Gehrig früher schon als Bischofssekretär mit dabei und kennt somit diverse Abläufe und Ansprüche der Fernsehleute.

Spezielle Abläufe

„Ganz wichtig ist, dass solch ein Gottesdienst Alltag ist. Die Menschen an den Fernsehgeräten sollen einen Gottesdienst erleben, wie er eben ist“, sagt Gehrig, der sich deswegen auch keine Besonderheiten ausdenken soll. „Wir wollen einen Gottesdienst zeigen, wie er an jedem normalen Sonntag auch stattfindet“, so Gehrig. Das „Drumherum“ allerdings wird bei diesem Gottesdienst am 21. April alles andere als normal werden, weil eine TV-Live-Übertragung viel Vorbereitung, spezielle Abläufe und besondere „Nebengeräusche“ mit sich bringt.

„Am 19. Februar waren Verantwortliche des ZDF in Ehingen. Darunter waren Menschen aus der Regie, der Produktion, Beleuchter und viele mehr. Jeder von ihnen hat seinen Bereich überprüft. Es ging beispielsweise darum, wie viele Kameras benötigt werden und wo beleuchtet wird“, erklärt Gehrig.

Dass vor und während der Übertragung natürlich viele Menschen aus der Seelsorgeeinheit eingebunden werden, ist klar. „Die heiße Phase beginnt am Freitag vor dem Gottesdienst. Da wird aufgebaut“, so Gehrig, der sich darüber freut, dass auch sechs Jugendliche aus der Kirchengemeinde den Fernsehleuten dabei helfen dürfen. „Die bekommen dann ganz besondere Einblicke in die Fernseharbeit, den Ü-Wagen und mehr.“

Eine erste Probe wird dann Freitagabend vor dem Gottesdienst stattfinden, weitere kleinere Proben, darunter Sprechproben, folgen am Samstag. Insgesamt werden sich rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZDF um die Live-Übertragung kümmern, viele davon treffen tatsächlich in Ehingen das erste Mal aufeinander. „Diese Teams werden immer neu zusammengestellt. In Ehingen wird jemand dabei sein, der bisher ,Wetten dass...?’ gemacht hat, ein anderer kommt von einer Konzertübertagung aus Übersee“, weiß Gehrig zu berichten.

Dabei geht es bei einer Fernsehübertragung sprichwörtlich um Sekunden. „Der Gottesdienst wird auf die Sekunde genau getaktet. Der Ablauf sieht dann genau vor, wann welches Lied gespielt wird“, sagt Gehrig. Der Gottesdienst wird dann von 9.30 bis 10.15 Uhr live übertragen, Einlass in die Stadtpfarrkirche St. Blasius ist an diesem Sonntag zwischen 8.30 und 9 Uhr. „Anmelden muss man sich nicht. Ab 9 Uhr beginnen dann in der Kirche auch die Hinweise für die Gottesdienstbesucher. Zudem werden an diesem Sonntag zwischen 10.15 und 18 Uhr rund 20 Menschen aus der Seelsorgeeinheit am Telefon sitzen, um den Telefondienst zu übernehmen.

„Erfahrungsgemäß rufen nach solch einem Gottesdienst rund 5000 Menschen an, die sich über die Stadt, die Kirche und mehr erkundigen wollen. Auch gibt es oft Lob für den Gottesdienst. Deswegen ist es wichtig, dass am Telefon Menschen von hier, aus Ehingen sitzen“, betont der Stadtpfarrer. Rund 850.000 Menschen sehen sich indes jeden Sonntag den Gottesdienst live im ZDF an, zwischen 100.000 und 150.000 Menschen kommen dann „zufällig“ beim Durchzappen dazu. Es kann also sein, dass bis zu einer Million Menschen an diesem Sonntag St. Blasius und Ehingen auf dem Fernsehschirm haben werden - eine tolle Werbung für die Große Kreisstadt.

Nach dem TV-Gottesdienst gibt es die Möglichkeit der Begegnung auf dem Kirchhof mit Imbiss und Getränken sowie den „berühmten Waffeln“ der Ministranten. „Zudem stellen wir den neuen Kirchenführer von St. Blasius vor“, sagt Gehrig, der betont: „Ich freue mich sehr. Es ist eine Mischung aus Nervosität und Vorfreude. Die Kirche wird dann noch im österlichen Schmuck sein. Sobald die Kameras an sind und der Gottesdienst läuft, bin ich im Tunnel, getragen vom Adrenalin und der Freude.“