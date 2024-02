Yin Yoga Intensiv bei der Volkshochschule Ehingen

Die Volkshochschule (VHS) Ehingen bietet am Samstag, 2. März, von 9.30 bis 12.30 Uhr den Kurs „Yin Yoga Intensiv“ an. „Viele kennen das: Der Nacken schmerzt, der Rücken zieht und die Schultern, Arme und Beine waren auch schon einmal beweglicher“, heißt es in der Mitteilung der VHS. Oft liege das daran, dass die Faszien und das Bindegewebe durch einseitige Bewegungen oder Haltungen (wie Dauersitzen) verkürzt und verklebt seien. Dehnung könne hier einige Erleichterung verschaffen. Yin Yoga wirke durch langes passives Dehnen intensiv auf das Fasziengewebe, die Muskeln, das Bindegewebe und die Gelenke. Bei regelmäßiger Übung werde die Körperstruktur nachhaltig günstig beeinflusst, der Stoffwechsel verbessert und die Beweglichkeit kehre zurück.

In diesem Kurs an der Volkshochschule sind die Teilnehmer eingeladen, tiefer in Ihren Körper einzutauchen, diesen in neuer spielerischer Form kennenzulernen und wohltuende Dehnungen zu erfahren. Die Kursgebühr beträgt 17 Euro. Kontakt und Anmeldung bei der Volkshochschule Ehingen, Franziskanerkloster, Spitalstraße 30, 89584 Ehingen (Donau), Mail [email protected], Telefon 07391/503 503 oder Website www.vhs-ehingen.de.