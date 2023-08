„Wolle und Garn“ im Bürgerhaus Oberschaffnei

Praktisches und Schönes mit den eigenen Händen zu gestalten macht gemeinsam noch mehr Spaß. Im Bürgerhaus Oberschaffnei kann man im offenen Treff „Wolle und Garn“ nach Herzenslust stricken, sticken, häkeln, oder knüpfen.

Jede Woche, auch während der Ferien, werden dienstags vormittags von 9 bis 11.30 Uhr im Café CIDO, beim gemütlichen Kaffeeplausch Ideen, Muster, Kniffs und Tricks ausgetauscht und kleine Kunstwerke geschaffen. Gefragt sind auch gestrickte Babyschuhe, die dann in der Babytasche des Landkreises an die jungen Eltern überreicht werden. Mitmachen ist jederzeit möglich, heißt es in der Mitteikung der Stadt. Kontakt: Bürgerhaus Oberschaffnei, Schulgasse 21, Ehingen, Telefon 07391/5034612.