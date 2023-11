Wolfgang Lackerschmid spielt im Franziskanerkloster

Ein Jazzkonzert mit Wolfgang Lackerschmid und seinem Trio77 (Foto: Abraxas) gastiert am Freitag, 1. Dezember, ab 1930 Uhr im Franziskanerkloster. Für Wolfgang Lackerschmid, der bereits als Teenager in den Bands von namhaften älteren Kollegen spielte, war das Trio77 die erste eigene Formation mit Musikern seiner Generation. Das 1977 gegründete Trio spielt in Originalbesetzung. In der musikalischen Aufbruchstimmung des Jazz der siebziger Jahre begeistert die Band mit raffiniert melodischen Eigenkompositionen und spannend groovenden Rhythmen. Das Trio 77 mit Wolfgang Lackerschmid, Thomas Stabenow und Michael Kersting ist präsentiert in Ehingen eine faszinierende Reise durch den gelebten, zeitlosen Jazz von den 70er-Jahren bis heute. Karten und Information gibt’s beim Kulturamt Ehingen, Telefon 07391/503503 und unter www.ehingen.de sowie www.reservix.de