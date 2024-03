Wolferturm ab Ostern wieder geöffnet

Die „Wolfertturm-Saison“ beginnt laut Mitteilung des Schwäbischen Albvereins wieder am Ostermontag. Geöffnet wird der Turm am Ostermontag sowie jeweils am ersten Sonntag im Monat von April bis September. Zusätzlich wir der Turm am Donnerstag, 3. Oktober, geöffnet sein. Neu sind die Öffnungszeiten, jeweils durchgehend von 11 bis 17 Uhr, am Sonntag, 1. September gibt es zusätzlich eine Nachtöffnung - der Turm ist dann durchgehend bis 22 Uhr offen.