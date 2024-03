Die Menschen in Deutschland kaufen weniger auf den Wochenmärkten ein. Das zeigen aktuelle Zahlen. Um etwa sechs Prozent ist der Umsatz bundesweit 2023 im Vergleich zu 2022 zurückgegangen. Wie sehen Marktbeschicker auf dem Ehinger Wochenmarkt ihre Situation? Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich auf dem Markt umgehört.

Es wird weniger Gemüse verkauft

Es ist strahlender Sonnenschein an diesem Dienstag. Der Frühling ist auch in den Auslagen der Marktstände sichtbar. Primeln, Veilchen, Stiefmütterchen gibt es hier im Topf zu kaufen. Tulpen und andere Schnittblume können die Besucherinnen und Besucher ebenfalls erwerben.

Hinter einem der Verkaufsstände steht Rainer Brede. Die Pflanzen seien es, warum es sich für sie lohne, auf den Markt zu gehen, sagt er. „Beim Gemüse und so war es schon besser.“ Für das ist er zuständig. Die Pflanzen überlasse er den beiden Kolleginnen, wie er sagt. Da kenne er sich nicht aus.

Bei schlechtem Wetter kommen weniger Kunden

„In letzter Zeit war eher weniger los“, sagt er. Schuld daran sei vor allem das schlechte Wetter. Wenn es jetzt Frühling werde und die Sonne scheine, würden wieder mehr Leute den Markt besuchen. Der Verkäufer der Gärtnerei Ehmele aus Schemmerhofen steht hinter seinem Stand, die Hand auf eine der Gemüsekisten gestützt und wartet auf Kundschaft.

Die Kaufzurückhaltung spürt man allenthalben. Leonhard Maier

Dann ist auf einmal viel los. Mindestens sechs Kundinnen stehen vor seinem Stand und warten, dass sie bedient werden. Sie kaufen Radieschen und Kartoffeln, Lauch und Brokkoli, mal eine halbe Sellerie, mal noch eine Gurke mit dazu. Der Salat? Der sei vom Bodensee, sagt Brede. Und dann ist es wieder ruhig. „Das kommt in Wellen“, sagt der Verkäufer. Jetzt könne er wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde auf die nächste Kundschaft warten.

Händler berichtet von Kaufzurückhaltung

Einige Stände weiter verkauft Leonhard Maier von der Gärtnerei Querbeet in Grimmelfingen sein Gemüse. „Die Kaufzurückhaltung spürt man allenthalben“, sagt er. Die Kunden würden sehr preisbewusst einkaufen und viel mehr die Preise der verschiedenen Stände vergleichen als früher.

Ein Grund dafür sei die Inflation und die daraus entstehende Preisspirale, die auch aus einer verfehlten Politik resultiere. Die Aufwendungen in seiner Gärtnerei würden ebenso steigen wie bei den Kundinnen und Kunden. Er müsse nun einmal schauen, dass er mit dem Geld, das er einnimmt zurechtkommt, sagt er, während er Kresse für eine Kundin in einen Beutel packt. „Aber so ist das bei allen, oder?“, sagt er in ihre Richtung. „Ja, so ist das halt“, antwortet sie.

Er müsse nun einmal auf den Markt, um seine Produkte zu verkaufen. „Das ist notwendig bei uns in der Gärtnerei“, sagt er. Jeden Dienstag ist er deshalb auf dem Ehinger Wochenmarkt. Mittwochs bis samstags fährt er Märkte in Ulm an.

Kunden werden älter

Dass die Besucherzahlen sehr mit dem Wetter zusammenhängen, das sagt auch Heidrun Diesch von der Holzofenbäckerei Diesch aus Mühlen. Sie sei immer dienstags auf dem Markt, wenn vor allem die ältere Kundschaft ihre Einkäufe mache - diejenigen, die nun einmal nicht arbeiten müssten. „Die Kunden werden älter“, sagt sie. Zwar kämen noch immer wieder neue dazu, aber nicht so viele wie früher. „Es ist mal so und mal anders“, sagt sie und macht mit der Hand eine Wellenbewegung.

„Mal mehr, mal weniger“, so beschreibt auch Florian Keßler von der Mosterei Keßler aus Horgenzell die Besucherzahlen auf dem Ehinger Markt. An seinem Stand verkauft er Äpfel, Most und Saft. Man merke schon, dass es ein bisschen weniger werde und die Einkäufe auf dem Markt zurückgehen würden. Das sei aber ein allgemeines Problem, dass sie auch im Hofladen merken würden.

Woran es liegt, dass weniger Leute den Wochenmarkt besuchen, das könne er nicht sagen. Die Mosterei vermarkte ihre Produkte ausschließlich im Direktverkauf, ist dienstags in Ehingen auf dem Markt und auch rund um Ravensburg auf Wochenmärkten vertreten. „Für uns lohnt es sich schon“, sagt er. Für die Äpfel bekomme er auf dem Markt mehr als wenn er sie an den Großhandel verkaufe.