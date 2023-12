Viele haben sich gefreut über die Schneemassen, die vom Himmel gekommen sind - weil sie für so ein idyllisches Bild sorgen und weil man endlich wieder Schneemänner bauen und Schlitten fahren kann. Gleichzeitig führte der heftige Wintereinbruch aber auch zu Verkehrsbehinderungen. Der schwere Schnee ließ viele Bäume in der Region einfach zusammenbrechen. Bis Samstagnachmittag hatten die Einsatzkräfte auch im Ehinger Raum viel zu tun.

Als weihnachtlich beschreiben Nutzer in einer Ehinger Facebook-Gruppe die Wetterlage. Manche hoffen, dass das bis Weihnachten auch noch anhält. Auf jeden Fall sei es lange her, dass es so heftig und lange geschneit hat, ist man sich einig. Es schneite Ende vergangener Woche so heftig, dass sogar Bäume unter der Schneelast einfach umstürzten. Deshalb kam es in der Region zu Beeinträchtigungen des Zugverkehrs wie auch zu Straßensperrungen. So war etwa die B28 zwischen Gerhausen und Arnegg wegen mehrerer umgestürzter Bäume gesperrt. Auch die Sonderbucher Steige war über das Wochenende unpassierbar.

Überall Glatteis-Unfälle

„Momentan haben wir eigentlich überall Glatteis-Unfälle“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Sonntag. Allein am Freitag verzeichnete das Polizeipräsidium auf den winterlichen Straßen bis zur Mittagszeit 66 Unfälle. „Und in Waldgebieten kommen immer wieder Äste runter.“ Die Ehinger Feuerwehr hatte deshalb am Wochenende einige Einsätze, „überwiegend wegen Schneebruch“, wie Stadtbrandmeister Oliver Burget erklärt. So seien etwa auf der Kreisstraße zwischen Kirchen und Munderkingen mehrere Bäume wegen der Schneelast umgebrochen genauso wie auf der Alb, bei Erbstetten und Frankenhofen. „Auch in der Innenstadt hat sich im Bereich der Zanderstraße ein Baum auf die Fahrbahn gelegt“, so Burget. Zudem seien größere Äste eines Baums am Groggensee abgebrochen. „Auch nachts, an der Kreuzung bei der Firma Sappi in Richtung Dettingen, war eine Fahrspur durch einen umgestürzten Baum blockiert.“

Außergewöhnlich bei diesem Wintereinbruch sei gewesen, dass es „ziemlich schwerer Schnee“ war und dass es ein Wechselspiel zwischen Schnee und Regen gegeben habe - der Schnee ist an Bäumen und Ästen festgefroren, erklärt der Stadtbrandmeister. Der Schnee halte sich dann besser und baue sich auf - mit der Folge, dass die Äste unter der Last irgendwann einfach abbrechen und auf der Straße liegen. Oder ganze Bäume auf die Straße stürzen.

Hilfe mit der Drehleiter

Doch nicht nur auf Bäumen wurde die Schneelast zum Problem. Am Samstagmittag rückte die Feuerwehr auch nach Volkersheim zu einem Landwirt aus. „Die schweren Schneemassen haben die Folie von seiner Biogasanlage nach unten gedrückt. Wir haben ihn mit der Drehleiter dabei unterstützt, den Schnee von der Plane zu räumen, bevor es zu größeren Schäden gekommen wäre.“ Am Sonntagmittag hatte sich die Lage wieder beruhigt - seit Samstagnachmittag habe es keine Alarmierung mehr gegeben, so Burget.

Die Wetteraussichten für die nächsten Tage haben es weiterhin in sich: Es soll nasskalt werden mit gefrierendem Regen. Dadurch besteht erhöhte Gefahr durch Glatteis.