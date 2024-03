Wie geht es eigentlich nach der Schule weiter? Studium? Ausbildung? Und wenn ja, was? Diesen Fragen versucht die Messe Top Job in der Ehinger Lindenhalle eine Antwort zu geben. Unternehmen aus der Umgebung stellen den jungen Leuten und ihren Eltern hier ihre Angebote vor. Und das sei mittlerweile auch nötig, ist die einhellige Meinung der Aussteller.

„Wir investieren sehr viel in die Ausbildung“, sagt Moustafa Moustafa, Personalreferent bei Rampf in Allmendingen. Dazu gehöre es nicht nur, auf Job-Messen das Unternehmen vorzustellen. Auch Betriebsführungen für Schulklassen und Schulbesuche gehören dazu.

Viele potenzielle Bewerber gehen weiter zur Schule

Das Unternehmen bietet Ausbildungen unter anderem in den Bereichen Metalltechnik und Elektroniker an. Man entwickle seine Ausbildung ständig weiter und biete auch verschiedene Vergütungen, darunter ein Bahnticket an, um die Auszubildenden für den Beruf zu gewinnen. Vor ein paar Jahren noch habe man ohne Probleme sechs Azubis in einem Jahr gefunden.

Viele, die gut sind, machen dann die Schule weiter. Moustafa Moustafa

„Vier schaffen wir jetzt mit Ach und Krach“, sagt Rampf-Ausbildungsleiter Jochen Heuschmid. Denn qualitativ würden die Bewerbungen nicht mehr an das frühere Niveau heranreichen. „Viele gehen weiter auf die Schule, auch mit roher Gewalt.“ Das Ziel sei Studium statt Ausbildung. „Viele, die gut sind, machen dann die Schule weiter“, sagt auch Moustafa. Der Umkehrschluss: Die guten Bewerbungen würden dann bei den Ausbildungsplätzen fehlen.

Es kommen weniger Bewerbungen rein

Weniger Bewerbungen, das ist auch bei Möbelborst in Ehingen ein Thema - auch wenn Ausbildungsleiterin Stefanie Kaufmann betont, dass sie trotzdem weiterhin alle Stellen besetzt kriegen würden. Der Bewerbungseingang nehme ab.

Auch bei Liebherr würden die Bewerbungen weniger, sagt Julia Häußler. „Wir finden immer noch gute Azubis“, sagt sie. Deshalb sei man auch zufrieden. Ein Großteil der Ausbildungsplätze sei bereits besetzt. Nur für die Berufe Fahrzeuglackierer, Konstruktionsmechaniker und Fachkraft für Metalltechnik seien noch Stellen frei.

Viele Abbrecher im Baugewerbe

Es sei vor allem im Baugewerbe schwierig, die Azubis länger an sich zu binden, sagt Vera Klingler vom Ehinger Bauunternehmen Brotbeck. Zwar habe man in den Bereichen Maurer und Stahlbetonbauer immer wieder einige, die die Ausbildung beginnen. Aber viele würden sie auch wieder abbrechen. „Wir haben einige, die zeitig aufhören“, sagt sie. In den anderen Bereichen, die sie anbieten, sei da die Durchhaltekraft eher gegeben.

Ob man das Zeug zum Berufskraftfahrer hat, lässt sich in einem Simulator überprüfen. (Foto: Pauer )

Um Azubis für sich zu gewinnen, bieten die Unternehmen auf der Messe auch verschiedene Trainingsszenarios an. Bei Liebherr kann man sich an einem Schweißautomaten versuchen, die Bildungsakademie der Bauwirtschaft lädt zum Mauerbauen ein und bei Stöhr Logistik aus Rottenacker können die potentiellen Bewerberinnen und Bewerber ihr Geschick als Lastwagenfahrer probieren. Wem das nicht reicht, der kann sich bei der Spedition Denkinger vor der Halle einen Lastwagen ganz aus der Nähe anschauen.

Es sind noch Plätze frei

„Wir hätten noch Kapazitäten“, sagt Jeremias Kramer, bei Stöhr für Aus- und Weiterbildungen zuständig. Bisher habe das Unternehmen immer zwischen fünf und sieben Azubis pro Lehrjahr gewinnen können. Im vergangenen Jahr hätten drei angehende Berufskraftfahrer ihre Ausbildung begonnen. Der Beruf habe einen schlechten Ruf, sagt er.

Dabei müsse man als Kraftfahrer viele verschiedene Bereiche beherrschen, auch digital mit dem Tablet im Lkw umgehen können. „Es ist ein vielseitiger Beruf.“ Einen Wandel gebe es auch bei den Unterhaltungen auf den Messen. Früher hätten die Unternehmen gefragt: „Was kannst du mir bieten?“ Heute sei es genau anders herum und Bewerberinnen und Bewerber würden die Frage stellen.

Unternehmen bieten mehr Schnupperangebote an

Um das den potenziellen Azubis mitzuteilen, nimmt die Berg-Brauerei beispielsweise an Aktionen wie der Praktikumswoche oder dem Girls Day teil. Es gehe darum, Präsenz zu zeigen und so vielleicht auch die jungen Leute an sich zu binden, sagt Tanja Schmucker.

„Man muss halt richtig arbeiten“, sagt Martina Hodapp, die die Brauereiwirtschaft auf der Messer vertritt. Das würden nicht alle Bewerber mitbringen. Attraktiv sei der Beruf in der Gastronomie, wenn es um Veranstaltungen gehe. Doch auch darüber hinaus müsse man Engagement mitbringen.

Ein Weg um Ausbildungsplätze zu füllen

Da bildet Hotel Adler/Paulas Alb eine andere Richtung ab, wenn Inhaber Marc Steudle sagt, dass bereits alle Ausbildungsplätze belegt seien. Das könne zum einen daran liegen, dass die Branche in der Gesellschaft wieder mehr Zugewandtheit erfahre. Zum anderen sagt er auch: „Man muss Einiges machen als Betrieb.“

Die besetzten Ausbildungsstellen führt er auch auf ein neues firmeninternes Gesundheitssystem und eine flexible Dienstplangestaltung zurück. Die Leute würden mittlerweile andere Dinge von ihren Arbeitgebern erwarten, ist er sicher. Da müsse man sich anpassen.

Das ist auf der Messe in der Ehinger Lindenhalle immer wieder zu hören. Die Methoden sind dabei unterschiedlich. Einige stellen ihre Ausbildung um, andere bezahlen mehr Geld. Und wieder andere versuchen ihre Ausbildungsplätze mit anderen Anreizen zu besetzen. Jetzt können sich die Jugendlichen über ihren künftigen Ausbildungsplatz informieren.

Die Messe Top Job findet am Donnerstag, 7. März, von 8.30 Uhr bis 13 Uhr in der Lindenhalle statt. Parallel dazu gibt es im Kolpinghaus Vorträge zu den Themen Bewerbung und Vorstellungsgespräch.