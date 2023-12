Wie kann der Kraftstoff der Zukunft aussehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Ehinger Unternehmen Bottenschein seit einiger Zeit sehr intensiv. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht, das kommt beim Termin mit der CDU-Bundestagsabgeordneten für den Alb-Donau-Kreis, Ronja Kemmer, heraus. Aber es wird auch deutlich: Egal ob E-Fuels, Biomethan, Wasserstoff oder reiner Elektroantrieb - Bottenschein mischt überall mit.

Unterschiedliche Technologien für Reise- und Linienbus

„Der Technologiefortschritt geht in alle Richtungen“, sagt Geschäftsführer Horst Bottenschein. „Ein Stadtlinienbus wird auch in Zukunft ein anderes Thema sein als ein Reisebus.“ Schließlich muss ein Reisebus andere Strecken zurücklegen als ein Stadtbus.

Und, das stellt der Geschäftsführer auch klar: „Mit einem Reisebus mit 40 Leuten können Sie nicht sagen, wir machen jetzt eine Pause und laden fünf Stunden.“ Da das Unternehmen sowohl Linien- als auch Reisebusse betreibt, stelle man sich breit gefächert auf.

Forschungsprojekt zusammen mit der Uni Hohenheim

Ein Teil davon ist ein Forschungsprojekt mit der Uni Hohenheim. Ein älterer Linienbus wird dafür gerade so umgebaut, dass er mit einer Batterie elektrisch fährt. Geladen wird diese über einen eingebauten Biogasmotor. „Wir erzeugen den Strom im Bus“, erklärt Bottenschein. Das Biomethan werde rein aus Abfällen hergestellt. „Wenn man den ganzen Biomüll in Deutschland wirklich trennen würde, könnte man 35.000 Busse damit betreiben“, sagt Bottenschein.

In verflüssigter Form wird das Biomethan dann zukünftig direkt beim Landwirt getankt. Dadurch habe man ein sehr dezentrales Netz, das nicht erst noch aufgebaut werden müsse. Einen Bus, der mit Biogas fährt, gibt es bereits am Bodensee bei der Firma Omnibusverkehr Bühler.

Bottenschein wird den Bioantriebsstoff in flüssiger Form testen. 800 Kilometer weit komme man mit dem Linienbus, so die Berechnungen. Geliefert werden soll der Bus im März und auf der Buslinie Münsingen - Reutlingen eingesetzt werden. Die sei auch durch ihre Topografie eine Herausforderung und ideal, um den neuen Bus zu testen.

Bottenschein hat eine Tankstelle für HVO

Auch an E-Fuels versucht sich das Ehinger Unternehmen, hat am Laupheimer Sitz eine Tankstelle für HVO eingerichtet. Die Abkürzung steht für das englische „Hydrotreated Vegetable Oil“, auf Deusch „hydriertes Pflanzenöl“. Horst Bottenschein bemängelt, dass diese Antriebsart von der Politik nicht als Alternative gesehen werde.

„Jeder Bus, der mit Diesel fährt, könnte auch mit HVO betrieben werden“, sagt er. In Linienbussen sei das erlaubt, in Reisebussen nicht. Warum das so ist, weiß er nicht. In einem eigenen Pilotprojekt mit acht Bussen teste das Unternehmen aktuell den Biokraftstoff. Dabei gehe es um Abgasnachbehandlung aber auch um Motorverschleiß.

Mit alternativen Kraftstoffen hätte man innerhalb kürzester Zeit einen Wahnsinns-Effekt. Horst Bottenschein

Für den Bus-Unternehmer stellen die E-Fuels zumindest eine Brückentechnologie dar - bis die Infrastruktur für alternative Antriebe wie zum Beispiel ein flächendeckendes Ladenetz geschaffen ist. Schließlich sollen ab 2035 in der Europäischen Union nur noch klimaneutrale Neuwagen verkauft werden.

„Mit alternativen Kraftstoffen hätte man innerhalb kürzester Zeit einen Wahnsinns-Effekt“, sagt Bottenschein. Es sei auch der einzige Weg, den man finanzieren könne. Ein E-Bus koste 600.000 Euro, ein Bus mit Brennstoffzelle 670.000 - dem gegenüber stehe der Preis für einen Dieselbus bei 250.000 Euro, sagt der Geschäftsführer. Auch wenn er davon ausgehe, dass die Preise in den kommenden Jahren in dem Bereich fallen werden.

Hoffnung steckt auch im Wasserstoff

Nichts desto trotz beschäftigt sich das Unternehmen auch mit Technologien wie dem Wasserstoff - ist zum Beispiel Teil des Brennstoffzellen-Clusters. Auf eine Wasserstoff-Tankstelle in Ehingen, wie das Landratsamt es erst Anfang des Monats angekündigt hatte, warte man bei Bottenschein gespannt. Den Einsatz dieser Technologie werde man auch in Hinblick auf Reisebusse testen.

Es wird aber extrem viel Geld kosten. Horst Bottenschein

Batterie-elektrische Antriebe stehen ebenfalls auf der Liste der Antriebsarten, die das Unternehmen testen wird. Aktuell laufe eine Machbarkeitsstudie, erklärt Bottenschein. Es gehe um die benötigte Strommenge, woher diese kommen könne, die Ladeinfrastruktur, aber auch den Brandschutz. Aktuell fahren zumindest die drei Kleinbusse, mit denen Bottenschein das Rufbus-Angebot ADK-Flex betreibt, rein elektrisch.

Kemmer: Politik muss der Praxis folgen

Auch die Besucherin, CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer, sieht Chancen in all diesen Technologien. Sie sagt aber auch: „Die Antwort, was das beste ist, muss die Praxis geben. Die Politik muss dann die Regeln vorgeben.“ Anders herum funktioniere das nicht. Aus der Politik könne niemand vorschreiben, welche der Zukunftstechnologien am besten eingesetzt werden könne. Es gehe jetzt aber darum, „schnell praktikable Lösungen in die Fläche zu bringen“.

Aktuell betreibt Bottenschein nach eigenen Angaben eine fast reine Dieselflotte. Ausnahme sind ein paar Busse, die bereits mit anderen Technologien fahren. Horst Bottenschein betont: „Wir sind bei allen Themen mit dabei.“ Es gehe jetzt darum, den Weg bei der Weiterentwicklung voranzugehen. „Es wird aber extrem viel Geld kosten“, sagt er. Dass man sich mit anderen Technologien beschäftigen müsse, sei für ihn klar.