Ein nasskalter Abend auf der Ehinger Alb, etwa eine Woche vor Allerheiligen. Geregnet hat es dort in den vergangenen Wochen und Monaten mehr als im Tal ‐ und dies sehr zur Freude von Christoph Walk. Der 27-Jährige, hauptberuflich Industriemechaniker bei Liebherr in Ehingen, ist mit der Landwirtschaft groß geworden. Noch heute hält er Hochlandrinder und ist auf Regen und feuchtes Klima angewiesen, um seinem Hobby nachgehen zu können: Rübenanbau.

In der Woche vor Halloween setzt er sich Abend für Abend in die Scheune und schnitzt Rübengeister. Walk liebt den uralten oberschwäbischen Brauch, mit den „Riabagoaschtern“ von Haus zu Haus zu ziehen und Süßes zu sammeln ‐ die amerikanische Art von Halloween lehnt er dagegen ab.

Zwei weitere Rübengeister sind fertig. Bei der Arbeit setzt Christoph Walk neben viel Handarbeit auf den Klemmbandroder. (Foto: Frederic Schenkel )

Maschinen vom Schrottplatz

Vor etwa vier Jahren hat sich Christoph Walk dazu entschlossen, die Rüben nicht nur zu verfüttern, sondern selbst Rübengeister zu schnitzen. „Ich habe die Rübengeister früher immer in Altheim gekauft. Als ich es dann mal selbst probiert habe, hat es auf Anhieb funktioniert“, erinnert sich Walk. Maschinell stattete er sich aus und rettete dabei viele Gerätschaften vor dem Schrottplatz, wie er erzählt.

Die Alb ist sonst für Kälte bekannt. Dieses Jahr sind wir bei der Ernte fast Spitzenreiter. Christoph Walk

Auf Wunsch fertigt er nun in der Woche vor Halloween Abend für Abend Rübengeister an und stellt diese im Hofladen vor der Scheune, Bruder-Johannes-Straße in Dächingen, zur Abholung aus. Geöffnet hat der Laden, der für kleines Geld auch Futterrüben anbietet, rund um die Uhr ‐ das Konzept funktioniert auf Vertrauensbasis.

Schlechte Ernte im Tal

Über die Jahre ist die Nachfrage nach Rübengeistern angestiegen, wie Walk erzählt. Mittlerweile kommen die Menschen bis aus Göppingen und vom Federsee nach Dächingen, um meist für ihre Kinder einen Rübengeist zu kaufen. Konkurrenz gebe es nur vereinzelt, wenige würden noch Rübengeister schnitzen, sagt Walk. Zudem sei in diesem Jahr im Tal der Regen lange Zeit ausgeblieben, was beispielsweise in Altheim große Teile der Ernte vertrocknen ließ.

„Die Alb ist sonst für Kälte bekannt. Dieses Jahr sind wir bei der Ernte fast Spitzenreiter“, sagt Walk. Einen halben Hektar Rüben bewirtschaftet der 27-Jährige ‐ um die Pflanzen vor Frost zu schützen, isoliert er die Rüben an den Seiten mit Strohballen, sodass das Fruchtfleisch nicht glasig wird und die Rübe nicht verfault. Mithilfe des Klemmbandroders, der die Rübe packt und vom Kraut abschneidet, konnte Walk in diesem Jahr etwa 300 Stück ernten, die er nun als Futterrüben verwenden oder zu einem Rübengeist schnitzen kann.

Mit dem Akkuschrauber ist die Rübe schnell ausgehöhlt. Danach beginnt Christoph Walk mit dem Schnitzen. (Foto: Frederic Schenkel )

Mit dem Akkuschrauber ins Innere der Rübe

Seit Kindheitstagen hat Walk Rüben für den privaten Gebrauch geschnitzt. Die Arbeit fällt ihm leicht, nicht länger als fünf Minuten braucht er, um aus einer Rübe einen Geist zu machen. Ab und an unterstützen ihn auch Freunde und Verwandte. An diesem Abend ist Walk alleine in der Scheune. Er schnappt sich eine besonders große Rübe, schneidet sie unten flach, stellt sie auf und prüft die Standfestigkeit.

Die Fratze muss schaurig aussehen. Christoph Walk

Hier und da muss er noch ein bisschen sägen, sodass die Rübe später gut stehen kann. Als nächstes sucht sich Walk eine glatte Seite, an der er später das Gesicht einritzen wird. Danach schneidet er die Rübe in zwei Teile und beginnt mit dem Akkuschrauber das Innere auszuhöhlen.

Individuelle Formen

Dass dies alles mechanisiert ablaufe, sei nicht üblich, erklärt er. Häufig würden den Menschen die Gerätschaften fehlen ‐ dann sei die Arbeit mit der Rübe sehr zeitaufwändig und viel Handarbeit. Walk arbeitet genau beim Aushöhlen, denn umso dünner die Schale, desto leichter kann er im Anschluss ein Gesicht einritzen. „Die Fratze muss schaurig aussehen“, sagt Walk und legt den Schrauber beiseite.

Umso schauriger die Rübe ist, umso mehr Süßes gibt es. Christoph Walk

Die entstandenen Abfälle verfüttert er an seine Tiere. Nun schneidet er noch eine Grimasse und setzt der Rübe den „Hut“ auf. Fertig ist der Rübengeist. Walk beginnt mit der nächsten Rübe, welche diesmal deutlich kleiner und damit eher der Standard unter den Rüben ist. Als schließlich zwei fertige Rübengeister nebeneinander stehen, wird deutlich: Aufgrund der individuellen Form einer jeden Rübe, sieht kein Geist aus wie der andere.

Christoph Walk beim Aushöhlen einer Rübe. (Foto: Frederic Schenkel )

Gegen Kürbisse und Halloween-Kostüme

Am Abend vor Allerheiligen, so sieht es die Tradition vor, ziehen die Kinder mit erleuchteten Rübengeistern von Haus zu Haus. „Umso schauriger die Rübe ist, umso mehr Süßes gibt es“, erklärt Walk. Dem 27-Jährigen ist wichtig, die „oberschwäbische Kultur zu erhalten“, denn: Aktuell nehme die Zahl derjenigen ab, welche die Tradition der Rübengeister erhalten würden ‐ der Trend gehe klar zu Kürbisgeistern und Halloween-Kostümen, einer amerikanischen Erfindung. „Verkleiden kann ich mich ja an der Fasnet wieder“, sagt er.

Ältere Menschen freuen sich immer, weil sie den Brauch noch von früher kennen. Christoph Walk

Vorteile von Rübengeistern im Vergleich zu Kürbissen, so Walk, seien die unterschiedliche Form einer jeden Rübe sowie die längere Haltbarkeit. Während ein Kürbis bereits oft nach wenigen Tagen verfault sei, halte die Rübe zwischen einer und zwei Wochen durch. Warum der Kürbis dennoch auch in Deutschland dominiert, begründet Walk darin, dass die Rübe deutlich schwerer auszuhöhlen sei.

Feinarbeit beim Schnitzen einer Fratze in die Rübe. (Foto: Frederic Schenkel )

„Wir sind die Rübengeister und haben einen Meister...“

Der 27-Jährige hat gut zu tun: In der Woche vor Halloween kommen viele Eltern zum Hofladen in Dächingen, um für ihre Kinder einen Rübengeist abzuholen. „Ältere Menschen freuen sich immer, weil sie den Brauch noch von früher kennen“, erzählt Walk. Einige würden die Geister hinterher noch mit dem Gartenschlauch abspritzen. Danach fehlt nur noch die Kerze im Inneren, ehe die Kinder losziehen und mit ihren schaurigen Rüben auf die Suche nach Süßem gehen können. Am Halloween-Abend heißt es dann: „Wir sind die Rübengeister und haben einen Meister.“

Nach der Rübenernte ist vor der Rübenernte. Christoph Walk

Diesen Abend wird Walk bei sich zuhause verbringen, freut sich aber bereits darauf, dass Kinder an der Tür klingeln. Ohnehin wird er nicht lange ohne seine Rüben sein, denn bereits im Frühjahr beginnt die Saison mit dem Einsähen erneut. „Nach der Rübenernte ist vor der Rübenernte“, sagt Walk. „Das geht über das ganze Jahr.“