Dem Streitthema Streuobstwiese im Ehinger Wohngebiet Rosengarten ist ein neues Kapitel hinzuzufügen ‐ das des Petitionsausschusses. Am Montagmittag waren mehrere Mitglieder des Petitionsausschusses des baden-württembergischen Landtags ins Ehinger Rathaus und anschließend auf die Streuobstwiese gekommen, um sich vor Ort die beiden Seiten anzuhören. Zum einen waren das die Argumente der Petitionsinitiatorinnen und -initiatoren von BUND, Nabu und Grünen ‐ zum anderen die der Stadt Ehingen.

Das Ergebnis des Termins: Die Stadt befindet sich baurechtlich auf der sicheren Seite. Ein Kompromiss zwischen den Umweltschützern und der Stadt sei für die Ausschussmitglieder trotzdem wünschenswert. Die Aufgabe liege jetzt jedoch bei der Stadt und beim Gemeinderat.

Drei Mitglieder der Petitionsausschusses kommen nach Ehingen

Am 22. März war die Petition eingereicht worden, seitdem lag der Fall beim Petitionsausschuss. Die Stadt Ehingen hatte alle weiteren Handlungen rund um die Streuobstwiese und das Baugebiet in dem Bereich daraufhin ruhen lassen. Auch wenn das rechtlich nicht nötig gewesen sei, sei das gängige Praxis, erklärte Armin Waldbüßer, für die Grünen aus dem Wahlkreis Neckarsulm im Landtag und an diesem Tag Vorsitzender der Anhörung.

Neben ihm war Klaus Ranger als Oppositionsmitglied und SPD-Abgeordneter aus Neckarsulm dabei, ebenso wie Michael Joukov, Grünen-Abgeordneter aus dem Wahlkreis Ulm und damit auch für Ehingen zuständig.

Artenreichtum steht für die Umweltschützer im Vordergrund

Für die Petitionssteller stellte Jana Rettig, BUND-Regionalgeschäftsführerin für die Region Donau-Iller, die Argumente zum Erhalt der Streuobstwiese vor. „Streuobstwiesen sind der artenreichste Lebensraum in unserer Region“, sagte sie gleich zu Beginn ihrer Ausführungen. Es gehe um den Erhalt der Biodiversität. Schließlich gebe es auf der Fläche seltene Pilzarten, Vögel würden hier brüten und ihre Junge aufziehen und im Sommer sorge die Wiese dafür, dass die Umgebung abgekühlt werde.

In einer Zeit, in der die Erderwärmung unbegrenzt voranschreite, seien Grünflächen gerade in der Nähe von Wohngebieten wichtig. Sie dienten schließlich auch als Erholungsraum und Spielplatz für Kinder.

Streuobstwiesen sind immaterielles Kulturerbe

Seit 2021 sind Streuobstwiesen außerdem Teil des immateriellen Kulturerbes der Unesco und seien Teil der traditionellen Kulturlandschaft in Baden-Württemberg, sagte Jana Rettig. Seit den 1960er Jahren seien im Land jedoch 60 Prozent der Streuobstwiesen überbaut worden und somit mittlerweile stark gefährdet.

Geplante Ausgleichsflächen sieht die BUND-Regionalgeschäftsführerin kritisch. Die würden erst nach mehreren Jahrzehnten auf den Habitatbestand der heutigen Fläche kommen und benötigten intensive Pflege.

Unsere Planung in der Kinderbetreuung sieht etwas anderes vor. Alexander Baumann

Ihr Vorschlag deshalb: Einen Naturkindergarten auf einen Teil des Grundstückes setzen, ein weiterer Teil könne auch als Gemeinschaftsfläche für die Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Rosengarten verwendet werden. „Der Erhalt ist von überragendem gesamtgesellschaftlichen Interesse“, schlussfolgerte Jana Rettig.

Betreuungsplätze sind wichtiges Ziel der Stadt

Für die Seite der Stadt sprach Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann. Er verstehe die emotionalen Aspekte gut und stimme ihnen zu, betonte er. Es gehe jedoch immer auch darum, alle Seiten abzuwägen. Der Bebauungsplan stamme von 2005 und habe eine Rechtsgrundlage. Die Stadt brauche Betreuungsplätze besonders für die ganz kleinen Kinder, für die ein Kindergarten auf einer Streuobstwiese nicht geeignet sei. Vielmehr müsse ein fest installierter Kindergarten her.

Auch Wohnraum sei weiterhin knapp, der Bau von Wohnungen deshalb um so wichtiger. Wenn der Abschnitt nicht so bebaut werden könne, wie von der Stadt geplant, rechne man damit, dass 350 bis 400 Personen weniger im Rosengarten wohnen könnten. „Das müssten wir dann an anderer Stelle erreichen“, sagte der Oberbürgermeister. Es gebe zwar andere Lösungen, die aber nicht zielführend seien und nicht das erreichen würden, was Ziel der Stadt sei.

Dabei gehe es nicht nur um überirdische Infrastruktur sondern auch um unterirdische, wie beispielsweise die Kanalisation. Das müsste neu geplant werden. Es sei im Plan bereits auf Nachverdichtung durch Mehrfamilienhäuser geachtet worden, ebenso wie auf Ortsrandeingrünung, Dachbegrünung und die Begrünung von Bauflächen. Das sei schließlich gut für das Mikroklima. Auch würden Ausgleichsflächen für Eidechsen und Feldlerchen geschaffen.

Petitionsverfahren lässt Planungen ruhen

Man habe für die Zwänge der Stadt Verständnis, hieß es von Seiten der Umweltschützer. Als der Bebauungsplan vor 20 Jahren verabschiedet worden war, sei jedoch noch nicht absehbar gewesen, dass die Situation durch Klimawandel und Artensterben so gravierend sei. Deshalb sei es eine moralische Pflicht, die Wiese zu erhalten. Außerdem sei jetzt noch ein Gutachten zu Fledermäusen abzuwarten, dessen Ergebnis im kommenden Monat erwartet wird.

Besonders von der Idee eines Kindergartens auf der Streuobstwiese zeigte sich der Vorsitzende Armin Waldbüßer überzeugt, auch wenn Oberbürgermeister Baumann einwendete: „Ich halte es für schwierig, das an dieser Stelle zu machen. Unsere Planung in der Kinderbetreuung sieht etwas anderes vor.“

Wir können der Stadt nichts vorschreiben. Armin Waldbüßer

Vom Gemeinderat sei außerdem bereits die Aufforderung an die Verwaltung gegangen, zu prüfen, welche andere Möglichkeiten es in Bezug auf den Erhalt der Streuobstwiese gebe. Diese Pläne seien jedoch wegen des Petitionsverfahrens stillgelegt worden. Die Stadt wolle aber schnellstmöglich weiterplanen. „Es ist immer ein Abwägungsprozess, den Menschen in der Region Angebote zu bieten“, sagte Baumann.

Stadt ist im Recht

„Wir können der Stadt nichts vorschreiben“, sagte Waldbüßer. Auch Joukov betonte, dass sich die Stadt im Recht befinde ‐ auch wenn der Bebauungsplan nach heutigem Recht nicht mehr möglich sei, aber: „Die Stadt hat das Recht auf ihrer Seite.“ Am besten sei es, dass die Stadt weiterplanen könne, betonte er.

Deshalb werde man das Petitionsverfahren nun erst einmal ruhen lassen ‐ sollte das rechtlich möglich sein. Und dann sei es am besten, wenn es einen Kompromiss gebe und beide Seiten aufeinander zugehen würden.