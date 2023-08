Die Initiative „Ukraine — Ehingen hilft“ hat im Juli an einer neuen Sammelstelle in der Riedlinger Straße jede Menge Sachspenden für die Menschen in der Ostukraine entgegengenommen. Eine erste Fuhre ist bereits in der Ukraine angekommen, ein zweiter Transport steht demnächst an. Von Beginn an war klar: Die Spendensammlung läuft nur bis Ende Juli. Die Hilfe für die Ukraine soll aber weitergehen.

Anlass für die erneute Sammlung von Sachspenden war die Zerstörung des Kachowka–Staudamms in der Ukraine und die daraus resultierende dramatische Lage für die Menschen vor Ort. Im Juli sei die Spendenbereitschaft vielleicht ein wenig kleiner gewesen als in Anfangszeiten der Ehinger Ukraine–Hilfe, aber insgesamt sei wirklich viel zusammengekommen, betont Olga Schmäing von der Ehinger Initiative: „Zwei LKW–Transporte in einem Monat, das ist super, super gut.“

Bereits der zehnte Transport

Der Transport in der ersten Julihälfte war insgesamt bereits der zehnte Transport des Ehinger Hilfsprojekts in die Ukraine. Bis tief in die Nacht wurden unter anderem Stromgeneratoren, Powerbanks, Seile, Schlaf– und Rucksäcke, Kettensägen, Nachtsicht– und Ferngläser, Spaten, Lebensmittel, Schutzmasken und Verbandsmaterial, Kinderwagen, eine Krankentrage sowie Roll– und Sanitärstühle in den Transporter geladen.

Toll ist, dass die Ehinger Helfer aus der Ukraine immer schnell Rückmeldung bekommen, wenn die Dinge angekommen sind. So veröffentliche Klaus Nagl vom Helferteam nur wenige Tage, nachdem sich der erste Juli–Transport auf den Weg Richtung Osten gemacht hatte, ein Video, in dem eine junge Ukrainerin spricht. Sie bedankt sich für die Spenden aus Ehingen, während im Hintergrund Sirenen aufheulen. „Unser großer Dank gilt allen Menschen, den Freunden aus Ehingen, die Hilfsgüter gesammelt haben und die sich Sorgen um die Ukraine und die Ukrainer machen“, sagt sie und fügt an: „Wir sind jedem von euch unendlich dankbar.“ Die Waren, so erklärt sie, würden nun an Krankenhäuser, an das Militär und an Menschen geliefert, die von Militäraktionen in der Frontzone betroffen sind. Auf Fotos sieht man, wie der LKW aus Ehingen ausgeladen wird.

Wie gut vernetzt die Ehinger Helfer sind, zeigt die Geschichte rund um den Juli–Transport. So war ein Ukrainer in Uniform vor Ort in Ehingen, um die erste Ladung mit Hilfsgütern abzuholen. „Er war in die Niederlande gereist, um einen Transporter zu kaufen“, erzählt Olga Schmäing. „Wir hatten Kontakte zu ihm und damit er keine Leerfahrt hat, haben wir es so organisiert, dass er auf dem Rückweg alles in Ehingen abholt und in die Ostukraine bringt.“

92–Jährige kann endlich wieder ins Freie

Manchmal erfahren die Ehinger Helfer auch ganz konkret, was die Hilfen vor Ort bewirkt haben. Olga Schmäing erzählt zum Beispiel die bewegende Geschichte einer 92–jährigen Frau: Sie hatte das Glück, dass einer der Rollstühle aus dem Ehinger Juli–Transport sogleich an sie geliefert wurde. Durch diese Spende konnte sie zum ersten Mal seit vier Jahren wieder ihr Zuhause verlassen. „Nochmals vielen Dank für alles, was Sie für die Menschen in der Ukraine tun“, schrieben die ukrainischen Freunde, die die Spenden und Hilfsgüter verteilen, in einer Nachricht. Ein Foto, auf dem die 92–jährige Frau zu sehen ist, haben sie ebenfalls mitgeschickt.

Der letzte Samstag im Juli war nun also erst einmal der letzte Tag, an dem die Ehinger Helfer Sachspenden entgegengenommen haben. Eine ganze Gruppe an Helfern wartete in der Riedlinger Straße — sie trugen die Sachspenden, die gebracht wurden, in eine Hütte und sortierten sie dort. Schon in den kommenden Tagen sollen die Hilfsgüter von einem weiteren LKW abgeholt werden. Es warten unter anderem Nudeln, medizinische Produkte, Werkzeug, aber auch zum Beispiel ein Zelt und ein Schlauchboot auf den Transport. „Darunter sind auch Sachen, die wir selbst mit Geldspenden gekauft haben“, erklärt Olga Schmäing.

Wir wollen die Menschen in der Ukraine weiterhin unterstützen und Dinge wie Werkzeug für sie einkaufen — je nach Bedarf. Olga Schmäing

Der Standort zur Spendenannahme in der Riedlinger Straße fällt nach der letzten Abholung dann weg. Dass in Zukunft noch einmal Sachspenden gesammelt werden, ist aber nicht ausgeschlossen. So könnte die Ukraine–Hilfe dafür eine Halle in Kirchen nutzen, sagt Olga Schmäing. Erst einmal soll es aber einen runden Tisch geben, an dem besprochen wird, wie es weitergehen soll. Denkbar sei nämlich auch, dass in Zukunft die Hilfsgüter von den Helfern direkt bei den Spendern abgeholt werden.

Auch innerhalb des Teams kommt es zu Veränderungen: Klaus Nagl, bisher der Hauptansprechpartner der Initiative „Ukraine — Ehingen hilft“ wird in Zukunft ein wenig kürzertreten. „Ich reduziere meinen seit über 500 Tagen andauernden zeit– und kräftezehrenden Einsatz für die umfassende Ukraine–Hilfe“, sagt er. „Zwischenzeitlich sind eine Vielzahl Ukrainer hier, sodass mein 24/7–Engagement zurückgefahren werden kann.“ Die Vernetzung und Organisation, die nach Kriegsausbruch aus der Not heraus entstanden waren, seien vorhanden und könnten auch weiterhin genutzt werden.

Spenden sind weiterhin möglich

In jedem Fall geht die Ehinger Ukraine–Hilfe weiter. „Wir versuchen zu stemmen, was möglich ist“, betont Olga Schmäing. „Wir wollen die Menschen in der Ukraine weiterhin unterstützen und Dinge wie Werkzeug für sie einkaufen — je nach Bedarf“, erklärt sie. Wer die Ehinger Helfer dabei unterstützen möchte, kann noch immer Geld spenden — ein Spendenkonto der Ehinger Ukraine–Hilfe ist bei der Sparkasse Ulm eingerichtet (IBAN: DE54 6305 0000 0000 0006 46). Wer Kontakt zum Hilfsprojekt aufnehmen möchte, weil er oder sie zum Beispiel noch eine Sachspende abzugeben hätte, erreicht die Ehinger Helfer per E–Mail an: [email protected].