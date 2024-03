Freiflächen-Photovoltaikanlagen: Kein Wort sorgte bei der Sitzung des Ehinger Gemeinderats am Donnerstag für mehr Diskussionen. Obwohl sich alle einig sind: „Wer für die Energiewende ist, muss auch für Photovoltaik sein“, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann in der Sitzung.

Denn die Stadt möchte 1,8 Prozent der Flächen auf der Ehinger Gemarkung mit Photovoltaik belegen. Doch wie genau dieser Plan umgesetzt werden soll, daran scheiden sich die Geister.

Kriterienkatalog steht bereits fest

Den Kriterienkatalog, wonach Freiflächen-PV-Anlagen vor allem auf grün kategorisierten Flächen aufgestellt werden sollen, in Ausnahmefällen auf denen in der gelben Kategorie, nie aber auf roten Flächen, hatte der Rat bereits im vergangenen Jahr verabschiedet. Dabei spielt besonders die Bodenqualität eine Rolle.

Wenn wir das mit der Energiewende ernst meinen, gibt es eben auch diese Betroffenheiten. Alexander Baumann

Sieben Anfragen von sogenannten Vorhabenträgern sind mittlerweile bei der Stadt eingegangen, also von denjenigen, die gern auf einem Grundstück eine dieser Anlagen bauen möchten. In den meisten Fällen haben sie bereits mit den Besitzern der Flächen gesprochen, in einem Fall in Altsteußlingen steht das Gespräch noch aus.

Das Problem, das sich nun jedoch auftut: Die meisten dieser Flächen sind laut Kriterienkatalog gelb kategorisiert, sollten also eigentlich nur in Ausnahmefällen für die Erzeugung von Strom verwendet werden. Bei ihnen handelt es sich um landwirtschaftliche Nutzflächen. Und genau hier liegt das Problem der meisten Ratsmitglieder.

Jetzt angefragte Flächen waren ursprünglich nicht vorgesehen

Eine Benachteiligung der landwirtschaftlichen Pächter sieht zum Beispiel Eberhard Gölz (Freie Wähler). Er sieht die Gefahr gegeben, dass ihnen Flächen wegfallen würden. „Wir greifen nicht in die Rechtsverhältnisse ein“, mahnte OB Baumann. Verträge zwischen Landbesitzern und Pächtern seien privatrechtlicher Natur.

Darauf habe die Stadt keinen Einfluss. „Am Ende entscheidet erstmal der Grundstückseigentümer über die Verwendung der Flächen“, sagte Baumann. Ebenso wenig Einfluss habe sie darauf, für welche Flächen Anträge eingehen würden, betonte Baumann. „Die Stadt baut diese Anlagen nicht.“

Kritik an guter Qualität der Böden

Im Kriterienkatalog habe man festgehalten, dass vor allem Flächen mit schlechterer Bodenqualität für den Bau der Anlagen verwendet werden sollten, sagte Hubert Dangelmaier (Grüne). „Jetzt sehe ich hier fast nur Boden mit guter Qualität“, sagte er und prangerte wie viele andere Mitglieder auch den Verlust von landwirtschaftlichen Flächen an. Er plädierte deshalb für Agri-PV-Anlagen und setzte sich für eine Festschreibung dieser in den Bebauungsplänen ein. „Da müssen wir jetzt schon konkrete Voraussetzungen schaffen.“

Michael Mouratidis war der Auffassung, dass man diese Diskussion von zwei Seiten sehen müsse. Es gebe das Vorhaben der PV-Anlagen-Betreiber. Aber es gebe durchaus auch Böden, „die zu schade sind für solche Sachen“, sagte er. Deshalb sei es „richtig und wichtig“, die Freiflächen-PV-Anlagen zu deckeln.

Rat beschließt weiteres Vorgehen

Peter Groß (CDU) sah sich nicht mit dem Vorgehen einverstanden, dass erst im nächsten Schritt mit den betroffenen Ortschaftsräten gesprochen werden solle. „Wir müssen in Ehingen mit den Räten vor Ort zusammenarbeiten“, sagte er.

Das weitere Vorgehen der Stadt sieht im nächsten Punkt die Befragung der betroffenen Ortschaftsräte vor. Danach soll es detaillierter an die Planung gehen, bevor Flächennutzungsplan und Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden können. Dieses weitere Vorgehen beschloss der Rat bei einer Gegenstimme durch Groß.

Vorhabenträger planen Kompensation

Die Vorhabenträger hätten bereits in Gesprächen signalisiert, verschiedene Vorteile für die Stadt zu erarbeiten, sagte Adrian Schwake, bei der Stadt zuständig für Planung. Diese reichten von der Planung einer Agri-PV-Anlage für die landwirtschaftliche Nutzung über Bürgerbeteiligungen bis hin zur Förderung von Biodiversität unter den Modulen und Solarlehrpfade.

Zwar sehe die Stadt wie die Ratsmitglieder auch andere Flächen als die beantragten für geeigneter an. Man müsse sich der Realität stellen, sagte Schwake. Die Stadt habe 2,6 Prozent der Flächen in der grünen Kategorie, also als besonders geeignet ausgewiesen. „Aber Anträge sind nun mal auf diesen Flächen eingegangen“, sagte er.

Flächen laut Stadt geeignet

Aus Sicht der Stadt könne man bei den geplanten Ausnahmen in den gelben Flächen mitgehen, sagte Schwake. „Es sind mehrere kleine bis mittelgroße Anlagen.“ So setze man nicht einen einzigen Ort mit solch einer Anlage unter Druck.

So könne auch der Gebietscharakter erhalten bleiben. In Altsteußlingen sei allerdings eine Konkretisierung notwendig. Hier hatte der Vorhabensträger eine Fläche von 46 Hektar angefragt. Die Stadt hat diese bereits auf 30 Hektar gedeckelt. Außerdem sei hier noch nicht mit dem Betreiber gesprochen worden.

Ein Vorhaben wird ausgeklammert

Josef Huber (CDU) beantragte deshalb, über diese Fläche erst nach der Kontaktaufnahme mit dem Besitzer abzustimmen. Sie wurde in der anschließenden Abstimmung somit ausgeklammert - bis es Gespräche mit den Eigentümern gegeben hat.

Für alle anderen Flächen in Kirchbierlingen, Kirchen, Volkersheim, Altbierlingen, Heufelden, Frankenhofen und Dächingen - alle zwischen drei und neun Hektar - stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag der Stadt zu, mit den Verfahren fortzufahren.

„Bei aller Betroffenheit der landwirtschaftlichen Betriebe: Wir haben beschlossen, dass wir auf 1,8 Prozent der Flächen Photovoltaik wollen“, sagte OB Baumann im Rat. „Wenn wir das mit der Energiewende ernst meinen, gibt es eben auch diese Betroffenheiten.“