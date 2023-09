Es ist ein spannendes Projekt, das vor allem Menschen in kleineren Orten zugutekommt: Seit gut einem Jahr fährt der ADKflex–Rufbus auf sechs Linien in der Region rund um Allmendingen, Ehingen und Munderkingen in Ergänzung zum normalen Linienverkehr. Das Versprechen: vom frühen Morgen bis zum späten Abend sollen dadurch mindestens alle Orte mit mehr als 100 Einwohnern stündlich bedient werden. Doch wie wird das Angebot bisher angenommen? Und warten tatsächlich mehrere Busfahrer darauf, bis eine Anfrage eingeht, um dann loszufahren?

Überschaubare Nachfrage

„Die Nachfrage ist bisher überschaubar“, sagt Jürgen Schneider. Er ist Betriebsleiter bei der Firma Bottenschein, fährt aber selbst hin und wieder Touren mit dem ADKflex–Bus, um einen Eindruck zu gewinnen, wer von dem Angebot Gebrauch macht. Auch an diesem Abend hat er Dienst. Der 38–Jährige steht auf dem Betriebshof in Ehingen und wartet, bis jemand den Rufbus bucht.

Das ist online über den Verkehrsbund DING oder telefonisch möglich — mit einer Vorlaufzeit von mindestens einer Stunde. Geht eine Buchung ein, klingelt das Handy des Fahrers und er sieht genau, wer welche Fahrt zu welcher Zeit gebucht hat. Er muss dann die Fahrt nur noch bestätigen.

Zwei Schichten, drei Fahrer

Zwei Schichten mit jeweils drei Fahrern und Bussen gibt es jeden Tag für die sechs Linien. Das Bündel wurde bis 2030 an Süddeutsche Verkehrslinien (SVL) in Laupheim vergeben, ein Tochterunternehmen der Busunternehmen Bottenschein und Reinalter. Bottenschein kümmert sich um alle sechs ADKflex–Linien. Dafür wurden mehrere Fahrer und Fahrerinnen eingestellt, die lediglich einen B–Führerschein und einen Personenbeförderungsschein haben müssen — es handelt sich bei ADKflex nämlich um Kleinbusse, in denen maximal acht Fahrgäste Platz finden.

An diesem Tag gab es bisher erst neun Fahrten auf den ADKflex–Linien, die letzte Fahrt wurde für 16.55 Uhr von Munderkingen nach Obermarchtal gebucht. Auch für 23.56 Uhr ist bereits eine Fahrt vorgemerkt — sie findet regelmäßig statt, sie wird von einem Berufspendler gebucht, der sich nach der Spätschicht in Rottenacker abholen und nach Ehingen bringen lässt. Schneider glaubt, dass sich das ADKflex–Angebot noch nicht genug herumgesprochen hat. Dass heute zeitweise sogar alle drei Busse stillstehen, hat aber sicher auch mit den Sommerferien zu tun.

Warten auf Buchung

Tatsächlich ist es so, dass die Fahrer einfach warten, bis eine Buchung eingeht. Wohnen sie in der Region, können sie das Fahrzeug auch mit nach Hause nehmen und etwa auf der Terrasse sitzen, bis eine Nachricht eingeht, erklärt Schneider. Kommt der Fahrer von außerhalb, muss er auch nicht unbedingt am Betriebshof warten, sondern kann zum Beispiel zum Groggensee fahren und die Wartezeit im Biergarten verbringen.

Es gab eine Zeit, da ist die Nachfrage auch nach dem ADKflex regelrecht explodiert: „Als es das 9–Euro–Ticket gab, sind wir gar nicht hinterhergekommen“, erzählt Schneider. Doch auch jetzt ist das Angebot durch den Rufbus noch besonders attraktiv für Schüler mit einer Monatskarte oder Deutschlandticket–Besitzer. Mit dem Start des ADKflex–Angebots wurden sogar zusätzliche Haltestellen geschaffen, damit die Leute es nicht weit haben. „In Datthausen zum Beispiel hat der normale Linienbus nur an der B311 draußen gehalten. Für ADKflex wurde eine Haltestelle mehr in den Ort hinein verlegt“, erklärt Schneider.

Berufspendler weit vorne

Doch welche Gruppe nutzt den ADKflex denn nun am meisten? Tatsächlich sind es Berufspendler, die das Angebot gerne nutzen. „Fahrten vom Bahnhof oder zum Bahnhof sind stark nachgefragt“, sagt Schneider. Daher gibt es auch gewisse Stoßzeiten morgens und abends. Zwischen 15 und 18 Uhr sei hingegen eher wenig los. Am Wochenende sei die Nachfrage immer da, um etwa ohne Auto in die Stadt zu kommen. Er habe beispielsweise schon oft eine alleinerziehende Mutter gefahren, die durch das Angebot am Wochenende Freunde in der Stadt besuchen kann, erzählt Schneider. Stark gefragt sei das Rufbusangebot auch etwa während der Fasnet. Und auch Schüler würden den Rufbus teilweise als Ergänzung auf dem Schulweg nutzen, vor allem aber in der Freizeit, um Freunde zu besuchen. Rentner hingegen machten bisher weniger von dem Angebot Gebrauch.

Einige würden den ADKflex regelmäßig für Kneipenbesuche nutzen — tatsächlich ist er ja auch ein Ersatz für den Spätbus, der weggefallen ist, so Schneider. Unter der Woche fährt der ADKflex bis 23 oder 24 Uhr, samstags bis 1 Uhr nachts. „85 Prozent der Nutzer sind Stammkunden“, schätzt Schneider. Gebucht wird übrigens nach vorgegeben Fahrplänen — es gibt feste Haltestellen zu festen Zeiten. ADKflex–Linien ergänzen dabei den normalen Linienverkehr.

Beim Buchen kann man weit im Voraus planen: „Theoretisch kann man die ganze nächste Woche vorbuchen“, sagt Schneider. Bucht man online, ist der Bus zu dieser Zeit erst einmal für weitere Buchungen gesperrt. Wird telefonisch gebucht, können die Mitarbeiter schauen, wie sie mehrere Buchungen am besten koordinieren. Der ADKflex biete den Vorteil, dass man in der Regel eine direkte Fahrt zum Ziel genießt — ohne Umwege und Zwischenhalte, sagt Schneider. Das wiederum ist eine Herausforderung für die Fahrer, da sie nicht wie beim Linienbus auf vorgegeben Routen unterwegs sind. „Es ist eigentlich nie die gleiche Fahrt, die man macht“, sagt Schneider.

Umleitungen machen es schwieriger

In der Vergangenheit kam es schon zu Beschwerden, weil die Rufbusse nicht gekommen seien. Meist sei die Ursache, dass sich Busse verspäten, weil es etwa eine Umleitung gab oder jemand mit dem Rollstuhl mitgenommen wurde, was beim Ein– und Aussteigen einfach etwas mehr Zeit braucht, erklärt Schneider. Die Kunden seien dann manchmal schon wieder nachhause gegangen, statt abzuwarten, so der 38–Jährige, der außerdem erklärt, dass man bei Verspätungen in der Regel versuche, die nächsten Kunden anzurufen, um Bescheid zu sagen — wer bucht, hinterlässt nämlich seinen Namen und seine Telefonnummer.

Vor Einführung des ADKflex lohnten sich die Linienfahrten in kleine Orte nicht immer, da nur ein, zwei Fahrgäste im großen Bus saßen. Deshalb wurden manche Fahrten komplett aus dem Fahrplan gestrichen. Der ADKflex hat nun nicht nur den großen Vorteil, dass auch kleinere Orte in den Genuss einer guten Anbindung kommen. Der zweite große Vorteil des neuen Angebots ist, dass die Busse mit erneuerbarer Energie unterwegs sind — dafür wurden extra drei Elektrobusse angeschafft. Für die Fahrerinnen und Fahrer bedeutet das teils eine Umstellung: Sie müssen lernen, sparsam zu fahren und nicht in Panik zu geraten, weil eine Batterie nicht so weit trägt wie ein voller Dieseltank. Am Betriebshof in Ehingen wurden drei Wallboxen installiert, an denen die Busse aufgeladen werden können. Eigentlich wollte man gleich mehr installieren, doch die Netzkapazität war dafür nicht ausreichend, erzählt Schneider.

Hoffen auf mehr Menschen

„Von anfangs 628 Fahrgästen im Juli 2022 stieg die Nachfrage bis Mai 2023 auf 819 Fahrgäste monatlich an“, erklärt das Landratsamt und fügt an: „Natürlich hoffen wir, dass noch mehr Leute dieses Angebot für sich entdecken und es nutzen.“ Das wünscht sich auch Jürgen Schneider. „Die Nachfrage nach dem ADKflex ist wirklich ausbaufähig“, sagt der 38–Jährige, während er am frühen Abend weiter auf eine aktuelle Buchung wartet.

So extrem wie an diesem Abend, dass alle drei Busse stillstehen, sei es allerdings selten. Das Ziel wäre es, dass die elektrischen Kleinbusse konstant unterwegs sind, sagt er. Während des Wartens ist immerhin noch eine Buchung für den nächsten Morgen um 6.45 Uhr eingegangen. Kurze Zeit später folgt eine weitere Buchung für 22.15 Uhr.