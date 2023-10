Wichtiger Sieg für Hofherrnweiler

Nachdem die Sportfreunde Dorfmerkingen neun Spieltage ungeschlagen gewesen sind, folgte gegen Ehingen/Süd (2:1) die zweite Niederlage hintereinander.

Dass Spiele gegen Ehingen Süd immer wieder von besonderer Brisanz sind, zeigte auch diese Partie. Vor rund 300 Zuschauern war es der Gastgeber, der von Beginn an das engagiertere Spiel an den Tag legte und die Sportfreunde vor allem in der Anfangsphase ein ums andere Mal in Verlegenheit brachte, ohne sich jedoch nennenswerte Torchancen zu erspielen.

Nach 14 Minuten folgte dann jedoch die erste Torchance für Dorfmerkingen. Nach einer gelungener Kombination zwischen Nietzer und Gallego, scheiterte Aziz per Kopfball nur knapp. Auf eine strittige Situation nach 20 Minuten folgte der Führungstreffer. Camara klärte 20 Meter vor dem Dorfmerkinger Gehäuse souverän, der Gegenspieler kam dabei zu Fall und der Unparteiische entschied auf Freistoß. Dieser konnte noch abgeblockt werden und den Nachschuss netzte Dilger zur Ehinger Führung ein. In Durchgang zwei wollten es die Schützlinge von Trainer Stefan Schill wissen, und es folgte die kalte Dusche.

Ein Konter des Gastgebers in der 48. Minute konnte Keeper Zech noch parieren. Den Abpraller allerdings verstolperte Schwarzer und Dress bedankte sich und erhöhte auf 2:0. Es sollte noch schlimmer für die Sportfreunde kommen. Ein langer Pass in die Schnittstelle der Dorfmerkinger Abwehr, Camara als letzter Mann lief beim Abwehrversuch in die Haken seines Gegenspieler und der Unparteiische zeigte ihm die Rote Karte.

Nach dem Anschlusstreffer durch Schmidt in der 69. Minute schien die Partie jedoch noch einmal zu kippen. Während die Kräfte des Gastgebers nachließen, witterten die Sportfreunde ihre Chance. Ein Abwehrversuch der Ehinger ging um Zentimeter am eigenen Gehäuse vorbei und Nietzer scheiterte in der Schlussminute am überragenden Keeper Gralla. „Wir sind vor allem in der ersten Spielhälfte nicht ins Spiel gekommen und haben uns zu sehr in Einzelaktionen vertändelt. In Durchgang zwei konnten wir trotz Unterzahl einen Zahn zulegen und hätten mit etwas Glück den Punktgewinn verdient“, sagte SfD-Coach Stefan Schill nach der zweiten Saisonniederlage.

TSG siegt mal wieder

Der Fußball-Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert.

Dank eines Treffers von Nico Zahner (80.) gewann das Team beim GSV Maichingen mit 1:0. Ein ausführlicher Bericht folgt.