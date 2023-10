Wertvolle Einblicke bei Auslandspraktika

Berufsschüler der Kaufmännischen Schule Ehingen haben internationale Praxiserfahrung in der Hauptstadt Irlands, in Dublin, gesammelt. Während des aufregenden zweiwöchigen Auslandspraktikums in verschiedenen Betrieben bauten die Jugendlichen nicht nur ihre sprachlichen Fähigkeiten aus, sondern tauchten auch in die faszinierende irische Kultur ein. Dies teilt die Schule mit.

Die Idee für das Praktikumsprogramm entstand in enger Zusammenarbeit zwischen der Schule und Marc Larsen, der stellvertretend für das Förderprogramm Erasmus steht und in Dublin die Koordination übernahm. Ziel des Projektes war es, den Auszubildenden die Möglichkeit zu geben, internationale Geschäftswelt und Berufsfelder hautnah zu erleben und gleichzeitig interkulturellen Austausch zu fördern.

Die Schüler wurden einzeln auf verschiedene Betriebe in Dublin verteilt, darunter Einzelhandelsunternehmen, Fitnesscenter und gastronomische Einrichtungen. Alle Teilnehmer hatten somit die Gelegenheit, in ihrer jeweiligen Branche wertvolle Erfahrungen zu sammeln, sowohl in Bezug auf berufliche Fähigkeiten als auch in Bezug auf die Zusammenarbeit in einem internationalen Umfeld unter Einsatz einer Fremdsprache.

Daneben hatten die Auszubildenden nach Feierabend auch die Gelegenheit, die lokale Kultur und Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Sie besuchten historische Stätten wie das Trinity College oder das Dublin Castle, tauchten in das pulsierende Stadtleben ein und probierten traditionelle irische Gerichte in örtlichen Restaurants.

Die Schulleitung, die Betriebe und die teilnehmenden Schüler zeigten sich gleichermaßen begeistert von diesem Auslandspraktikum in Dublin. Es bot nicht nur eine einzigartige Gelegenheit zur beruflichen Entwicklung, sondern auch eine Chance, neue Freundschaften zu schließen, das Verständnis für andere Kulturen zu vertiefen und dabei auch noch Sprachkenntnisse zu verbessern.

Das Auslandspraktikum in Dublin war aus Sicht der Ehinger Schule zweifellos ein großer Erfolg und könnte in Zukunft als Modell für weitere Praktika dienen.