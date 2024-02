Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Profi-Dirigent aus der Klassik ein Blasmusikorchester auf ein Jahreskonzert vorbereitet. Der Musikverein Ringingen jedoch konnte sich bei einem Probewochenende über einen zweitägigen Besuch von Stefan Malzew freuen.

Malzew war zuletzt Chefdirigent der Neubrandenburger Philharmonie, davor in selber Position am Stadttheater Gießen und als Kapellmeister am Schweriner Theater. Zudem dirigierte er renommierte Orchester im In- und Ausland. Er ist also ein Vollprofi der klassischen Musik, der sich nun erstmals an der konzertanten Blasmusik versucht.

Durcheinander an Tönen

Es ist laut an diesem Samstagnachmittag im Proberaum des Musikvereins Ringingen. Nach und nach laufen die rund 70 Musikerinnen und Musiker des Vereins in den Proberaum, setzen sich auf ihren Platz im Orchester, packen die Instrumente aus und machen sich warm. Es ist ein wahlloses Durcheinander an Tönen und Geräuschen, das sich im Laufe des Nachmittags noch zu wunderbarer Musik zusammenfügen sollte. Derweil steht Stefan Malzew mit Matthias Hirling zusammen.

Hirling ist der eigentliche Dirigent des Musikvereins. Er und seine Musikerinnen und Musiker stecken aktuell mitten in den Vorbereitungen zum Jahreskonzert, das am 9. März in den Birkenlauhalle stattfinden wird. „Dazu brauchen wir drei Probewochenenden davor“, erklärt Hirling, der wie sein Orchester gespannt darauf ist, wie ein Profi aus der klassischen Musik ein Blasmusikorchester dirigiert, verfeinert und verbessert.

Passiver Zuhörer

Um gleich loslegen zu können, hat sich Stefan Malzew am Abend davor bereits die Probe mit Dirigent Hirling angeschaut. „Ich bin da passiver Zuhörer gewesen und vieles kam mir vertraut vor, was die Welt einer Probe ein paar Wochen vor einem Konzert betrifft“, sagt Malzew. Denn gerade diese Zeit, das betont auch Hirling, ist die wichtigste Zeit in der Vorbereitung eines Musikvereins auf ein Jahreskonzert.

„Es gibt bei den Probewochenenden drei Phasen. Am Freitagabend kommt jeder aus seiner eigenen Welt. Egal ob Arbeit oder Studium. Hier machen wir zwei Stunden, trainieren den Ansatz und spielen durch“, sagt Hirling. Samstags und sonntags sieht die Sache dann anders aus. „Da sind alle ausgeruht, da kann man wirklich in die Details gehen“, so Hirling.

Ein schweres Stück

Und genau das macht Stefan Malzew um Punkt 13 Uhr an diesem Samstag. Er startet die Probe mit dem Stück „Lexicon of the Gods“ von Rossano Galante, ein beeindruckendes und „schweres Stück“, wie Hirling sagt. Doch Hirling hat an diesem Nachmittag „frei“. Er sitzt auf einem Stuhl und beobachtet ganz genau, wie der Profi Malzew mit seinem Blasmusikorchester arbeitet. Zur Einstimmung lässt Malzew das Blasorchester einfach mal losspielen. Nach einer Weile beendet der Dirigent den ersten Vortrag und sagt: „Das war ziemlich cool.“

Vertrauen Sie in die Kraft des gemeinsamen Klanges. Stefan Malzew

Die Uhr - sprich sein Handy -, sagt der Dirigent, gehört bei einer Probe zu seinem wichtigsten Instrument. „Die Uhr ist mein Wächter, um all das durchzubringen, was ich mir für die Probe vorgenommen habe“, sagt Malzew, um sich dann ganz der Musik zu widmen.

„Vertrauen Sie in die Kraft des gemeinsamen Klanges. Der ganze Laden soll einen kompletten Sound haben. Wir müssen hier gemeinsam der Kraft der Musik eine Schönheit geben“, erklärt Malzew den Musikerinnen und Musiker, die gespannt zuhören, was der „Neue“ da vorne zu sagen hat. Und der hat einiges zu sagen. „Nun mal bitte nur die Holzbläser“, sagt Malzew und wartet darauf, bis diese einsetzen.

Nur die Trompeten

Ein wenig später bittet er, „nur die Trompeten“ zu spielen. „Die Melodie der Trompeten darf nicht brüllend sein, sie muss ohne Brutalität gespielt werden. Die Trompeten müssen eine sinnvolle Relation zum Rest ergeben“, betont Malzew, der dann beginnt, das Orchester in seine Einzelteile zu zerlegen.

„Es wirkt ein bisschen, als hätten Sie die Augen auf den Noten wie ein Karnickel auf die Schlange. Vertraut auf euch, eure Hände kennen den Weg. Das hilft vor allem dann, wenn ihr Panik bekommt“, mahnt der Profi und erntet dabei Kopfnicken aus den Reihen der Musiker, aber auch von Dirigent Matthias Hirling.

„Üben ist das Geschenk, das man seinen Kollegen mitbringt, wenn man zur Probe kommt“, erklärt Malzew. Sein Kollege Matthias Hirling grinst dabei und blickt auf sein Orchester. Und dieses Orchester weiß an diesem Nachmittag zu begeistern, an dem es sich lernfähig, wissbegierig und mutig zeigt. „Noten, das sind die Briefe, die Komponisten an Musiker schreiben. Tut das, was da steht“, fordert Malzew, der natürlich wie kaum ein anderer weiß, dass bei rund 70 Musikerinnen und Musiker auch rund 70 verschiedene Deutungen einer möglichen Kommunikation innerhalb des Orchesters mit dem Dirigenten stattfinden können.

„Wie soll das je zusammengehen?“, stellt Malzew die Frage, um diese natürlich mit all seiner Erfahrung zu beantworten: „Es gibt Mechanismen. Das Orchester ist in Gruppen organisiert, jede Gruppe hat einen Stimmführer. Wenn jede Gruppe auf den Stimmführer hört, ist das viel wertvoller, als wenn jeder einzelne auf den Dirigenten schaut“, so Malzew. Und wenn dann der Konzertmeister und der Dirigent harmonieren, dann passe alles zusammen.

Pulsschlag der Musik

Ganz wichtig aber sei es laut Malzew, auf den Pulsschlag zu vertrauen, den die Musik gibt. „Die Musik ist ein Wesen mit Puls“, sagt Malzew. Nach rund zwei Stunden bittet der Dirigent sein Orchester zur Kaffeepause. „Es ist ein tolles Gefühl, solch ein Orchester zu dirigieren. Das Dirigat ist aber nicht der springende Punkt. Erst durch den Bezug zum Orchester bringt man als Dirigent auch eine Balance hinein. Es braucht stets einen Deal für ein gemeinsames Ziel mit dem Orchester. Ohne geht das nicht“, so Malzew.

Für Matthias Hirling ist es ebenfalls besonders. „Er hat viele Dinge ähnlich gemacht wie ich, aber im Zusammenspiel beispielsweise ganz andere Schwerpunkte gesetzt. Er hat es sehr gut verstanden, die Sinne zu schärfen und eine besondere Dynamik ins Orchester zu bringen“, gibt es Lob vom Chefdirigenten des Musikvereins Ringingen. Und auch die Musikerinnen und Musiker zeigen sich begeistert von dem anderen Impuls.

„Es ist schon anders. Er hat aber sehr viele gute Sachen gesagt und uns ganz sicher verbessert“, sagen drei Musikerinnen, während sie die Kaffeepause genießen. Wie sich dann alles zusammenfügt, können Gäste beim Jahreskonzert am 9. März in der Birkenlauhalle erleben. Das Blasorchester wird dann unter dem Motto „Götter und Könige“ die Stücke „Fate oft the Gods“, „Lexicon of the Gods“, „Afterlife“, „King Arthur“, „The Lion King“ und „Elvis - The King“ aufführen.