Die Ehinger Straßenbeleuchtung hat lange Zeit die Gemüter erhitzt - besonders das Nicht-Vorhandensein von Licht in den Nachtstunden war ein Aufreger in der Stadt. Das Gefühl von Sicherheit gehe verloren, war ein großer Kritikpunkt.

Unter denjenigen, die ihre Stimmen erhoben, befanden sich auch Gewerbetreibende wie Max Kienzle vom Central Center Kino. Wer in seinem Kino einen Film schaue oder abends noch in die Villa Max gehe, müsse im Dunkeln nach Hause, sagte er vergangenes Jahr. Das sei nicht akzeptabel. Jetzt hat der Gemeinderat sich dazu entschieden, die Straßenlaternen zumindest bei LED-Lampen die Nacht durch brennen zu lassen. Ist jetzt alles wieder gut?

Einige sind unzufrieden mit dem Beleuchtungskonzept

Nicht alle sind zufrieden mit der Lösung, der Variante drei, wie das vom Gemeinderat beschlossene Beleuchtungskonzept heißt. Unter ihnen auch Hubert Dangelmaier, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat, der in der Ratssitzung für Variante zwei stimmte. Bei diesem Beleuchtungsplan würden zwischen 0 und 5 Uhr lediglich in der Innenstadt die Straßen beleuchtet.

Er würde sich auch wieder so entscheiden, sagt Dangelmaier auch zwei Wochen nach der Abstimmung im Rat. „Ich wäge einfach ab, was dafür und was dagegen spricht, das Licht brennen zu lassen“, sagt er. „Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen: Es spricht alles dagegen.“

Licht schädlich für die Tiere

Gegen die nächtliche Beleuchtung spreche der Energiespargedanke, der nicht nur aus Ausgabensicht, sondern auch aufgrund des Klimawandels wichtig sei. Auch der Artenschutz müsse berücksichtigt werden. „Die Tierwelt leidet unter dem Licht in der Nacht“, sagt Dangelmaier. Ihm hätten außerdem schon einige Leute berichtet, dass sie jetzt wieder ihren Rollladen schließen müssten, weil sie bei der hellen Straßenbeleuchtung sonst nicht schlafen könnten.

Das Sicherheitsargument sei kein wirkliches, habe doch der routinemäßige Bericht der Polizei keinen Anstieg der Kriminalität in der Zeit gezeigt, als die Straßenlaternen nachts aus waren. Hier handele es sich lediglich um gefühlte Unsicherheit, sagt er. Doch nach 0 Uhr nachts sei in Ehingen fast niemand mehr unterwegs - und wenn, dann mit dem Auto oder könne mit der Handytaschenlampe leuchten.

Es war auch rufschädigend für die Stadt, dass es nachts in den Straßen dunkel wurde. Max Kienzle

Ob die Straßenbeleuchtung einen Einfluss auf die Kriminalität hat, dazu kann das Polizeipräsidium Ulm keine Aussage treffen. Eine derartige Statistik werde nicht geführt, heißt es auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Ob dunkle Straßen eine Auswirkung auf die Polizeiarbeit haben, könne man ebenfalls nicht beurteilen, gibt ein Pressesprecher die Antwort.

Dunkle Straßen waren rufschädigend

Der Ehinger Gastronom und Kinobetreiber Max Kienzle sieht das Beleuchtungskonzept des vergangenen Jahres als sehr problematisch an - nicht nur für die Gäste. „Es war auch rufschädigend für die Stadt, dass es nachts in den Straßen dunkel wurde.“ Das hätten ihm auch seine Gäste gespiegelt, die abends durch die stockdunkle Schillerstraße den Weg hinunter in die Stadt suchen. Vor allem die schmale Straße hinunter zur Lindenstraße sei mit den Hecken schwer einsehbar und besonders dunkel. Dass es dort nachts wieder beleuchtet ist, sei gut, sagt Kienzle. „So wie es jetzt ist, ist es perfekt.“

Ob das neue Beleuchtungskonzept mehr Kundschaft in Bar und Kino führen wird, könne er erst in ein paar Wochen sagen. Eine erste positive Rückmeldung von seinen Gästen habe er jedoch bereits am Freitag bekommen. „Das hat mich ein bisschen gewundert, dass sie das überhaupt schon erwähnen“, sagt er. Denn zu dem Zeitpunkt habe die Beleuchtung erst seit wenigen Tagen wieder durchgehend gebrannt.

Gäste beklagten sich über dunkle Straßen

Als die Straßen vor dem Hotel Adler/Paulas Alb in den vergangenen Monaten nachts dunkel waren, seien sie immer wieder von ihren Hotelgästen darauf angesprochen worden, sagt Betreiber Marc Steudle. „Die Straße war komplett dunkel.“

Für die Gäste von außerhalb sei es zum Teil schwer gewesen, den Weg wieder ins Hotel zu finden. Aber nicht nur das: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach der Spätschicht nach Hause oder zu ihrem Auto gegangen seien, hätten das in kompletter Dunkelheit machen müssen.

„Das ist für die gesamte Untere Stadt wichtig, dass die Straßen nachts wieder beleuchtet sind“, sagt Steudle. Die Kritik an dem neuen Beleuchtungskonzept kann er deshalb nicht verstehen.

Auch nicht die Aussage von Hubert Dangelmaier, dass Fußgänger mit ihrer Handytaschenlampe leuchten könnten, wenn es ihnen zu dunkel ist. In einer dunklen Gasse fühle man sich mit seinem Handylicht schließlich auch nicht sicherer. „Die Sicherheit der Bürger sollte doch über allem stehen“, sagt Steudle deshalb.