Wie lassen sich Leerstände im Ort kreativ und ressourcenschonend bekämpfen? Bauherren und Architekten aus dem Alb-Donau-Kreis haben außergewöhnliche Lösungen aufgezeigt und wurden deshalb in der vergangenen Kreistagssitzung für vorbildliches Bauen im Bestand mit einem Preis ausgezeichnet. 17 Objekte waren im Rennen um den Sanierungspreis 2023. Neun von ihnen wurden prämiert - sechs mit Auszeichnung und drei mit Anerkennung. Landrat Heiner Scheffold persönlich überreichte die Urkunden.

Haus-in-Haus-Konzept

Prämiert wurde die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes in Blaubeuren. Es handelt sich um das historische Gerberhaus, das um das Jahr 1444 errichtet wurde. Bei der Sanierung haben sich Bauherrin Britta Gebhardt und das Architekturbüro Gebhardt für ein Haus-in-Haus-Konzept entschieden. Dadurch musste in die mittelalterliche Fassade nicht eingegriffen werden. Heute befindet sich das Architekturbüro von Markus Gebhardt in diesen ansehnlichen Räumen.

Das ehemalige Gerberhaus in Blaubeuren. (Foto: Landratsamt )

Auch der Umbau und die Erweiterung des ehemaligen Pfarrhauses zum Hospiz St. Martinus Alb-Donau in Kirchbierlingen wurde ausgezeichnet. Das denkmalgeschützte Bauwerk prägt das Ortsbild und ist schon von Weitem erkennbar. Die ehemalige Sommerresidenz der Marchtaler Äbte, errichtet um 1760, wurde sensibel durch einen neuen Flügel ergänzt.

Die errichtete Loggia schafft Raum für Begegnungen, trägt aber auch der Privatsphäre der Bewohner Rechnung. Die Jury befand: „Die klösterliche Ausstrahlung bleibt vollumfänglich erhalten.“ Als Vertreter der Katholische Gesamtkirchengemeinde Ehingen nahm Pfarrer Harald Gehrig den Preis entgegen, der verantwortliche Architekt ist Michael Hamm aus Ehingen.

In Tiefenhülen wurde eine ehemalige Hofstelle zum Wohnraum umfunktioniert. Das ursprüngliche Bild bleibe erhalten, die Nutzung sei erst auf den zweiten Blick erkennbar, meint die Jury. Die zuständige Architektin ist Jutta Schaible aus Munderkingen.

Ebenfalls prämiert wurde der Umbau und die Sanierung eines Einfamilienwohnhauses in der Munderkinger Altstadt. Auch hier wurde auf engem Raum sehr sensibel vorgegangen und wenig in die Substanz eingegriffen. Das gesamte äußere Erscheinungsbild sei nur unwesentlich verändert worden.

Ein weiteres Vorzeigeprojekt ist der Umbau und die Erweiterung eines Wirtschaftsgebäudes zum Gästehaus in Obermarchtal. Dieses Projekt werte das Ortsbild auf, befand die Jury, außerdem wurden energetische Aspekte berücksichtigt. Dabei stand einst ein Abriss des Gebäudes im Raum, sogar die Genehmigung lag schon vor. Bei der Sanierung war Bauherrin Sabine-Christiane Köberle die Nachhaltigkeit ganz wichtig. Unterstützt wurden sie vom Büro Jana Brotbeck Michael Weberruss Architekten aus Ehingen.

Eine ehemalige Scheune in Hütten wurde zum Wohnhaus umgewandelt. (Foto: Landratsamt )

In Hütten wurde wiederum wurde ein stark renovierungsbedürftiges landwirtschaftliches Gebäude, genauer gesagt eine Scheune, saniert und zu einem Wohnhaus umgebaut. So wurde „eine ungenutzte Hofstelle mit Leben gefüllt“, erklärt die Jury. Erkennbar bei der Umsetzung sei außerdem die „Liebe zum Detail“.

Vom Schweinestall zum Einfamilienhaus

Mit Anerkennung prämiert wurden die Umwandlung eines bestehenden Schweinestalls zum Einfamilienhaus in Bernstadt, die Sanierung eines Terrazzowerks zur Architekturwerkstatt in Blaustein wie auch der Umbau einer Gaststätte aus dem 19. Jahrhundert in ein Zweifamilienhaus in Weidenstetten.

Es seien alles sehr innovative Objekte, sagte Landrat Scheffold und betonte, dass der Sanierungspreis eine wichtige Funktion erfülle: Er soll das Sanieren im Bestand hervorheben, das immer wichtiger werde aufgrund knapper Flächen und begrenzter Ressourcen. Mit ihren kreativen Lösungen würden die Bauherren und Architekten zudem zum Erhalt attraktiver Ortskerne beitragen wie auch zur Entspannung des Wohnungsmarkts. Mit ihren energieeffizienten Lösungen „tragen sie außerdem zur Energiewende bei“, so Scheffold.

Die Preisträger des Sanierungspreises 2023 wurden von Landrat Heiner Scheffold im Landratsamt Alb-Donau-Kreis empfangen. (Foto: Prandl )

Ein weiteres Kriterium der Jury war, dass sich die sanierten Bauwerke, die von Herbst 2016 bis Herbst 2023 fertiggestellt sein mussten, gut in die ortstypische Architektur einfügen. Der Jury gehörten unter anderem Vertreter des Kreistags an. Der Preis ist dotiert mit insgesamt 10.000 Euro. „Er soll das öffentliche Bewusstsein für die Baukultur schärfen und einen Impuls für die Innenentwicklung im Bestand geben“, betonte Scheffold.

Ab dem 7. April können alle Objekte in einer Ausstellung im Haus des Landratsamts bestaunt werden. Auch in manchen Rathäusern soll die Schau noch zu sehen sein.