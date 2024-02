Bis zum Ende des Jahres werden im Auftrag des Alb-Donau-Kreises die neuen Mülltonnen an die Haushalte ausgeliefert. Bekanntlich ist der Kreis ab dem 1. Januar für die Abfallwirtschaft verantwortlich. Als Peter Rösner aus Kirchbierlingen seine bestellte 40-Liter-Restmülltonne vergangenen Freitag bekommen hat, traute er seine Augen kaum.

Zwei nagelneue Tonnen stehen vor Peter Rösners Haus im Ehinger Teilort Kirchbierlingen. Eine ist schwarz und für den Restmüll gedacht, die andere braun, die Biomülltonne eben. Doch beim Öffnen der schwarzen Restmülltonne musste sich Peter Rösner schon sehr wundern. Zwar ist die schwarze Tonne eigentlich für 120 Liter ausgelegt, hat aber einen Einsatz, der laut Beschriftung 40 Liter – wie von Rösner bestellt – zulässt. „Als ich die Tonne öffnete, kam mir das Volumen doch sehr klein vor. Das sind niemals 40 Liter, dachte ich mir“, sagte Rösner und wollte es dann ganz genau wissen. „Ich habe mir gedacht, das musst du nachmessen“, erklärt Rösner.

Ich habe Regenwasser zum Messen genommen und alle drei Messungen haben ergeben, dass, auch wenn ich den Mülleimer mit Wasser bis zum Rand fülle, immer nur 34 Liter reinpassen. Peter Rösner

Gesagt, getan. Mit gleich drei verschiedenen Messmethoden agierte der Kirchbierlinger, um zu prüfen, ob auch wirklich 40 Liter, wie bestellt, eingestanzt und angegeben, in seine Restmülltonne passen. Methode eins war ein Acht-Liter-Eimer, Methode zwei ein Zehn-Liter-Eimer und Methode drei der klassische Messbecher aus der Küche.

„Ich habe Regenwasser zum Messen genommen und alle drei Messungen haben ergeben, dass, auch wenn ich den Mülleimer mit Wasser bis zum Rand fülle, immer nur 34 Liter reinpassen“, betont Rösner und sagt: „Das bedeutet für mich wohl, dass ich mit dem Fassungsvermögen der Mülltonne doch nicht zurechtkommen werde.“ Zudem sei der Einsatz, der die eckige 120-Liter-Tonne auf „40 Liter“ beschränkt, rund. „Das ist sehr ungeschickt“, sagt Rösner, der nun überlegt, auf 60 Liter zu erhöhen. Das wiederum würde aber auch höhere Kosten mit sich bringen.

Deckel wird mitgezählt – darf aber nicht offen stehen

Das zuständige Landratsamt des Alb-Donau-Kreises, das am 21. September mit der Auslieferung der neuen Tonnen auf der Illerschiene begonnen hat, kann die Aufregung indes nicht wirklich verstehen. Die Behörde argumentiert auf SZ-Nachfrage so: „Beim Auslitern des Behältervolumens ist wichtig zu wissen, dass auch das Deckelvolumen zum Gesamtbehältervolumen zählt, da man den Behälter ja auch über den eigentlichen Behälterrand befüllen kann. Selbstverständlich muss der Behälter zur Leerung geschlossen bereitgestellt werden, aber was noch in den Deckel passt, zählt mit.

Alle vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft beschafften Behälter sind normgerecht nach der Europäischen Norm DIN EN 840 Teil 1 bis 6 hergestellt. Demnach darf das jeweilige Behältervolumen um jeweils zehn Prozent nach oben sowie nach unten abweichen. Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft kann diese Abweichung nicht beeinflussen.

Die Tonnen kommen von einem namhaften Hersteller, der Firma ESE aus Neuruppin, die die gleichen Behälter bundesweit ausliefert. Neben der genannten DIN-Norm sind die Behälter auch über das ,SKZ – Das Kunststoff Zentrum’ zertifiziert und entsprechen somit allen Anforderungen, die in Deutschland für Abfallbehälter gelten.“

Wenn das Behältervolumen um zehn Prozent abweichen darf, kann ich dann auch meine Müllgebühren um zehn Prozent abweichen lassen? Peter Rösner

Diese Antwort wiederum kann SZ-Leser Peter Rösner nicht wirklich nachvollziehen. „Wenn das Behältervolumen um zehn Prozent abweichen darf, kann ich dann auch meine Müllgebühren um zehn Prozent abweichen lassen?“, stellt sich Rösner die durchaus berechtigte Frage. Für die Leiterin des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, Elke Bossert , stößt Rösners Beschwerde auf wenig Verständnis. „Das ist eine europäische Norm. Es gibt auch nur diese Art. Wir können hier gar nichts anderes besorgen. Und der Deckel muss hier eben mitgerechnet werden“, betont Bossert.

Der Einsatz, der aus 120-Litern 40 Liter machen sollte. (Foto: Götz/Schwäbische.de )

Die 120-Liter-Tonnen mit Rädern habe man auch deswegen ausgesucht, weil beispielsweise die Rundeimer, die in vielen Kommunen noch eingesetzt werden, laut Bossert arbeitsschutztechnisch schwierig seien. „Die Mitarbeiter müssen hier ständig diese Kübel lupfen. Das geht ins Kreuz. Deswegen haben wir auf die Tonnen mit Rädern umgestellt“, so Bossert.

Der 120-Liter-Eimer biete daher den Corpus auch für die kleineren Mülleimer. „Und sollte jemand perspektivisch merken, dass er doch mehr oder weniger Platz im Eimer braucht, können wir die Einsätze tauschen, ohne die Tonnen wechseln zu müssen“, erklärt Bossert weitere Vorteile des neuen Systems, das ab 1. Januar flächendeckend im Alb-Donau-Kreis zum Einsatz kommen wird. „Die 55 Kreisgemeinden hatten bisher sehr unterschiedliche Lösungen der Müllentsorgung“, betont Bossert. Ab 2023 können die Bürgerinnen und Bürger also auch noch ihr Volumen „tauschen“. Allerdings, so Bossert, falle hier eine Tauschgebühr an.

Die alten Rundtonnen, wie sie beispielsweise in Ehingen im Einsatz sind, und auch die bisherigen Biomülltonnen müssen indes bis zum Endes dieses Jahres benutzt werden. „Erst ab Januar dürfen die neuen Tonnen befüllt werden“, sagt Bossert. Auch erst dann werden die alten Tonnen vom Landkreis abgeholt.