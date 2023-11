Maria Kasper steht hinter der Ladentheke in ihrem Geschäft in der Hauptstraße 17. Sie wickelt Kerzen in Papier ein, kassiert ihre Kundin ab. Es sei wirklich traurig, dass sie schließe, sagt diese. „Sie sind nicht zu ersetzen.“

Eine weitere Kundin, die bei Maria Kasper buntes Papier kauft, sagt: „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich erfahren habe, dass Sie schließen.“ Die Inhaberin von Assfalg in der Ehinger Innenstadt nimmt die Worte mit einem Lächeln auf, und doch sagt sie: „Jetzt kommen mir gleich die Tränen.“

Warum sie aufhört

Dass sie das Geschäft, das es seit 95 Jahren gibt, zum Ende des Jahres schließt, habe schließlich nichts damit zu tun, dass sie dort nicht gern arbeitet, sagt sie. Ganz im Gegenteil: „Der Job hat so viele schöne Dinge zu bieten.“

Es sei die Vielfalt, die unterschiedlichen Aufgaben, wie zum Beispiel das Dekorieren der Schaufenster, und vor allem der Kundenkontakt. „Ich habe echt super Kunden“, sagt Maria Kasper deshalb auch. „Das macht das Aufhören schwer.“

Aber mit 65 Jahren sei für sie jetzt das Ende erreicht, eine Nachfolge wird es nicht geben. Maria Kasper weiß, was es für die Kundinnen und Kunden bedeutet, wenn es ihr Geschäft nicht mehr gibt. „Wo fährt man dann hin, um das zu kaufen, was es hier gibt?“, fragt sie.

Im Umkreis gebe es schließlich keinen Laden mit einem Sortiment wie ihrem. Bei Assfalg gibt es Bastelartikel, Wohnaccessoires, religiöses Zubehör und vieles mehr zu kaufen. Doch langsam leeren sich die Regale. Maria Kasper bestellt nicht mehr nach.

Seit den 1980ern gibt es eine Bastelabteilung

Ob man mit Acrylfarbe auf Kerzen malen könne, will eine Kundin wissen. Wachsliner seien da geeigneter, sagt die Inhaberin. Maria Kasper berät, gibt Tipps, wie man bestimmte Projekte angehen kann.

Eine weitere Kundin kauft Seidenpapier. Was sie denn damit vorhabe, fragt die 65-Jährige. „Damit bastele ich Karten“, kommt die Antwort. Mit den kleinen länglichen Perlen, die die Kundin noch dazu kauft, werde sie dann noch Sterne machen.

Seit den 1980er Jahren gibt es eine eigene Bastelabteilung im Laden. „Meine Mutter hat da schon Vorarbeit geleistet“, sagt Kasper. Sie selbst hat den Bereich dann weiter ausgebaut, als sie 1980 anfing, im Laden mitzuarbeiten. Eröffnet hatte das Geschäft ihr Großvater Franz Assfalg im Jahr 1928. Mutter Maria hatte es schließlich übernommen, bis 1995 Maria Kasper die Nachfolge antrat.

Bastelkurse waren ein Highlight

Mit Basteln kennt sich die Inhaberin aus. In den vergangenen 43 Jahren ist sie immer wieder auf Schulungen gegangen ‐ angeboten von Herstellern neuer Produkte ‐ und hat ihr Wissen in den Laden eingebracht. Wenn sie an ihre Zeit im Laden zurückdenkt, dann kommen Maria Kasper deshalb auch die vielen Bastel-Workshops in den Sinn, die sie über die Jahre angeboten hat.

Ich gehe mit Stolz auf das, was ich geleistet habe. Maria Kasper

„In den 80er und 90er Jahren haben wir drei- bis viermal die Woche Bastelkurse angeboten“, sagt sie ‐ ab den 2000ern auch im Laden. Vor allem die Kinderbastelkurse seien ihr da in Erinnerung geblieben, oder auch die Kreativ-Workshops im Evangelischen Gemeindezentrum. „Die, die als Kinder im Laden waren, kommen jetzt mit ihren Kindern“, sagt Maria Kasper. Zum Teil kenne sie die Mütter dann noch aus ihren Bastelkursen.

So werden die letzten Tage im Geschäft

Wie es sein wird, wenn sie nicht mehr jeden Tag in ihrem Laden stehen wird, kann sie noch nicht sagen: „Dazu bin ich noch zu sehr eingespannt.“ Die Arbeit im Laden sei oftmals stressig, sagt Maria Kasper und fügt hinzu: „Aber es ist kein Stress, der belastet.“ Sie habe das Glück gehabt, den richtigen Beruf zu finden.

Bis kurz vor 18 Uhr ist der Laden gut besucht. In der Vorweihnachtszeit würden viele für die Adventsdeko und weihnachtliche Bastelprojekte einkaufen. Seit aber bekannt geworden ist, dass sie zum Ende des Jahres schließen wird, kommen noch mehr Leute in den Laden als sonst ‐ zum „Bastelvorrat auffüllen“, wie Maria Kasper es nennt.

Als sie schließlich um 18 Uhr die Ladentür abschließt, ist die Arbeit aber noch nicht getan. Jetzt geht sie durch den Laden, räumt auf und füllt die Regale auf, alles Arbeiten, zu denen sie am Tag nicht kommt.

Ende Dezember wird sie dann zum letzten Mal den Schlüssel im Schloss von Assfalg umdrehen. Wie das sein wird? „Ich lasse es auf mich zukommen“, sagt sie. Aber eines steht jetzt schon fest: „Ich gehe mit Stolz auf das, was ich geleistet habe.“