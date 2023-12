Weitere Sozialaktion „Kauf eins mehr“ des Rotary Club-Ehingen

Die Sozialaktion „Kauf eins mehr“ des Rotary Club-Ehingen wird am kommenden Samstag, 9. Dezember, in Munderkinden fortgesetzt. Das teilt Rotary Club mit.

Bereits am ersten Adventssamstag startete die Sozialaktion „Kauf eins mehr“ des Rotary Clubs Ehingen-Alb-Donau im E-Center in Ehingen. Mitglieder des Clubs informierten Einkaufende über die Aktion und motivierten Kunden, beim Einkauf, auch an den Tafelladen zu denken.

22 Kisten voller Lebensmittel konnten an den Tafelladen übergeben werden, heißt es weiter. Der Rotary Clubs Ehingen-Alb-Donau bedankt sich bei allen Einkäufern, die durch ihren Mehrkauf den Tafelladen aktiv unterstützt haben.

Am kommenden Samstag, 9. Dezember, findet die Sozialaktion „Kauf eins mehr“ in Munderkingen statt: von 8. 30 bis 12.30 Uhr spricht der Club im Neukauf in Munderkingen Einkäufer an. Die Lebensmittel sind für den Munderkinger Dyonisiusteller bestimmt.