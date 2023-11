Weihnachtsbaumspender gesucht

Auch in diesem Jahr sucht die Stadt Ehingen wieder gespendete Weihnachtsbäume um die Stadt, die Teilorte und Kirchen, in der Weihnachtszeit stimmungsvoll zu schmücken.

Wer auf seinem Grundstück einen Tannenbaum stehen hat, der zu groß geworden ist, darf sich mit dem städtischen Bauhof Ehingen per Mail an [email protected] oder telefonisch unter der Nummer 07391/5034663 in Verbindung setzen.

Bei einem Vor-Ort-Termin wird zunächst geprüft, ob sich der angebotene Baum für einen der Plätze eignet. Passende Bäume, die zum Fällen frei zugänglich sind, werden von Bauhofmitarbeitern kostenlos gefällt und abgeholt.