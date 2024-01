Weihnachtliche Musik zum neuen Jahr

Das weihnachtliche Konzert am Jahresanfang mit Kantor Wolfgang Gentner an der Orgel und Solisten in St. Michael in Ehingen ist eine geschätzte Tradition in der Wenzelsteingemeinde. Mit einer Sonate des Barockmusikers Giovanni Bonaventura Viviani in fünf Sätzen begannen Gentner an der Orgel und Trompeter Michael Bischof stimmungsvoll das Konzert, ehe die Gemeinde nach einem Orgelvorspiel mit einem Choral einfiel.

Trompeter und Orgel blieben vorerst in der Barockzeit mit einem Trompetenkonzert des in seiner Zeit sehr bekannten italienischen Komponisten Tommsao Albioni. Mit ihrer glockenhellen Sopranstimme sang dann Jutta Seidel ein französisches Weihnachtslied. Sie ist Mitglied im Montagschor von Gentner und hat bei Auftritten des Chores schon oft mit Solopartien geglänzt. Wunderschön auch die von ihr gesungene Arie aus dem Gloria von Vivaldi „Domine deus“ begleitet von der Orgel.

Aus dem Messias von G.F. Händel erklang dann gespielt von Orgel und Trompete „er weidete seine Herde“, ehe wieder die Gemeinde gefragt war und gemeinsam sang „wie schön leuchtet der Morgenstern.“ Mit Musik aus der Zeit des Barocks hatte das Konzert begonnen, aus dem 19. Jahrhundert stammte das von dem österreichischen Liedermacher Peter Cornelius geschriebene Weihnachtslied „Die Könige wandern aus dem Morgenland“ gesungen von Jutta Seidel.

Mit drei Gospels wechselte das Programm den Kontinent. Besonders schön und anrührend von Orgel und Trompeter sehr gefühlvoll intonierte „nobody knows the trouble I `ve seen.“

Ganz neue Töne erklangen mit einem von der Orgel gespielten „Marche Francaise“ komponiert von Andrew Fletcher dem erst kürzlich verstorbenen Keyborder der Pop Band „Depeche Mode“. Eine Toccatina des walisischen Komponisten und Chorleiters Robert Jones folgte.

Organist, Trompeter und Sängerin beschlossen das Konzert mit drei Eigenkompositionen weihnachtlicher Melodien von Wolfgang Gentner, der ja Kirchenmusik studiert hatte, ehe er ins Lehrfach wechselte. Noch ein pastorales Orgelpräludium von Felix Mendelsohn-Bartholdy, ehe die Gemeinde zum Abschluss sang „Hört, wie die Engel singen Lob und Preis dem Gottesssohn“.