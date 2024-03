Ein Wasserrohrbruch in der Lindenstraße hat am Samstag die Stadt Ehingen in Atem gehalten. Kurz vor ein Uhr nachts war die Feuerwehr zu einer überfluteten Straße ausgerückt. In der Lindenstraße direkt an der Einmündung zur Müllerstraße war ein Rohr geplatzt. Es spülte Wasser und Schlamm auf die Straße.

Das Rohr wurde noch am gleichen Tag durch die Firma Halder ausgetauscht, die Straßendecke neu asphaltiert. Das führte zu einer kompletten Sperrung der Lindenstraße, die das gesamte Wochenende anhielt. Der Verkehr wurde über die Winckelhoferstraße umgeleitet.