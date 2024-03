Es ist kalt und grau und es regnet. Trotzdem ist die Stimmung in der Gruppe gut. „Aufpassen, aufpassen“, sagt André und zeigt zum Bachbett runter. Wir stehen beide oben an der Kante in Bückstellung und schneiden Gehölz. Ich bin unterwegs mit einer Gruppe der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in Ehingen. Das ganze Jahr über, egal bei welchem Wetter, schwärmen sie aus, um Landschaftspflegearbeiten auszuführen. Heute arbeiten wir unterhalb der Firma Liebherr und schneiden Gräser und Gehölz rund um die Regenversickerungsbecken der Stadt Ehingen.

Kurz vor 8 Uhr werden die 16 Beschäftigten für die Landschaftspflege in der Werkstattaußenstelle in der Berkacher Straße auf vier Gruppen aufgeteilt. In der Regel werden die Teams regelmäßig neu zusammengestellt, täglich warten neue Aufträge - mehr als 50 Prozent kommen von der Stadt Ehingen, die restlichen Auftraggeber sind Firmen und Privatleute - zum Beispiel Pensionäre, die sich nicht mehr selbst um ihren Garten kümmern können. „Da wird man teilweise richtig herausgefordert, muss sich richtig Mühe geben und sich Gedanken machen“, sagt Gruppenleiterin Ulla Gaumnitz über die Arbeit. Das Besondere ist die Abwechslung: Jeder Tag ist anders. Und man ist immer viel unterwegs.

Probleme mit Zahlen

Vier Beschäftigte gehören zum heutigen Team von Ulla Gaumnitz, es sind Menschen mit Lern- beziehungsweise geistiger Behinderung. Viele von ihnen haben Schwächen, wenn es um Zahlen geht. Nicht jeder kann sagen, wie alt er ist. Aber sie strahlen Freude bei ihrer Arbeit aus. „Acht Stunden im Büro vor dem PC zu sitzen, das wäre nichts für mich“, sagt Marius aus dem Team. Mit einem LKW und einem Anhänger voll Werkzeug und Geräten geht es los zum Auftragsort. Dort teilt die Gruppenleiterin die Beschäftigten am liebsten so ein, dass jemand, der etwas fitter ist, mit einem anderen zusammenarbeitet, der etwas mehr Unterstützung benötigt.

„Das ist eine große Fläche, das wird einen ganzen Arbeitstag dauern“, sagt Ulla Gaumnitz. In der Versickerungsanlage unterhalb des Liebherr-Mitarbeiterparkplatzes wird das Oberflächenwasser aufgefangen, das vom Firmengelände herunterfließt. Unsere Aufgabe ist es, vor allem die Rinnen, durch die das Wasser fließt, freizuschneiden. Ulla Gaumnitz und Marius nutzen dafür jeweils einen Freischneider, der auch richtig Lärm macht. „Das macht Spaß“, sagt der 26-Jährige. Wie die meisten hat er über ein Praktikum während der Qualifizierung im Berufsbildungsbereich zum Landschaftsgärtnerbereich in Ehingen gefunden. Er wohnt nahezu selbstständig in Ehingen, lediglich einmal in der Woche schaut ein Betreuer vorbei.

Hoffnung auf ersten Arbeitsmarkt

Demnächst wird Marius sogar ein Praktikum bei der Städtischen Gärtnerei oder beim Bauhof der Stadt Ehingen beginnen mit der Möglichkeit, übernommen zu werden. Dann hätte er den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft, was nicht vielen gelingt - genauer gesagt nur gut ein bis zwei Prozent in der WfbM. Doch eigentlich soll die Werkstatt „nicht die Endstation sein“, sagt Ulla Gaumnitz, man versuche jeden, so gut es geht zu unterstützen. So würden etwa jedes Jahr individuelle Ziele für jeden Einzelnen festgelegt.

Eigentlich sei der Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt „oberstes Ziel“. Oft scheitere es aber schon an Problemen wie dem Weg zur Arbeitsstelle. Für Marius wird das Praktikum bei der Stadt bereits der dritte Versuch sein. Schafft er es und wird übernommen, verdient er endlich sein eigenes Geld. Als Mitarbeiter in der Werkstatt erhält er lediglich ein Werkstatt-Entgelt als Zuverdienst zur Grundsicherung.

Im Rücken die Liebherr-Krane, arbeitet sich Marius an einer Rinne entlang, um Gräser und Gehölz zu schneiden. (Foto: Dominik Prandl )

Uwe aus Westerheim und André aus Riedlingen befreien den langen Zaun rund um die Versickerungsbecken vom Gehölz. „So, fertig. Hoppla“, murmelt André vor sich hin, während er Ast um Ast abzwackt. Dass er sich die ganze Zeit bückt oder in der Hocke sitzt, spürt er schon bald im Rücken. Und er warnt mich, dass man die kleineren Äste ins Auge bekommen kann. Beinahe passiert mir das trotzdem. Und Dornen kratzen sich in meine Haut trotz langer Jeans und Handschuhen. Da das ausgetrocknete Gras lang ist und flach auf dem Boden liegt, muss man außerdem genau aufpassen, wo man hintritt. Denn sowohl Löcher als auch Hinterlassenschaften von Hunden - Uwe nennt sie „Tretminen“ - erkennt man häufig nicht sofort.

Was wir hier machen, nennt Uwe eine der „einfacheren Arbeiten“. Da er aus Westerheim kommt, muss er bereits um 5.30 Uhr morgens aufstehen, um mit dem Bus nach Ehingen zu fahren. Es gibt Schlimmeres, als vor der Skyline der Liebherr-Krane zu arbeiten, die an diesem Vormittag bis in die Wolken hineinreichen. Aber natürlich gibt es Vorlieben und Arbeiten, die weniger Spaß machen. „Hacken mach ich nicht so gerne“, sagt Uwe, „das ist anstrengend“.

Rumstehen geht nicht. Ulla Gaumnitz

„Man muss ein Auge für die Arbeit entwickeln“, sagt Ulla Gaumnitz über die Anforderungen im Landschaftspflegebereich. Außerdem müsse natürlich jeder der Mitarbeiter auf den „Baustellen“ verkehrssicher unterwegs sein. Welche Arbeit jeder Einzelne am Ende ausführen kann, muss sie als Gruppenleiterin entscheiden, dafür braucht es viel Erfahrung und eine gute Beobachtungsgabe. Ulla Gaumnitz ist Forstwirtin und Arbeitserzieherin, sie genießt den direkten Umgang im Team. Manchmal würde der eine oder andere auch ganz offen sagen: „Ich habe keinen Bock.“ Und trotzdem würde es jeder am Ende durchziehen, erzählt sie. Und das sei auch wichtig, denn: „Rumstehen geht nicht.“

Man beschäftige niemanden nur dafür, dass er versorgt ist, betont sie. Gemeinsam leiste man wirklich gute Arbeit und das „auf sehr hohem Niveau“ und mache auch richtig Umsatz für die St. Elisabeth-Stiftung. Über Jahrzehnte hinweg haben sich die Ehinger Landschaftsgärtner einen Namen gemacht.

Da ist noch viel zu tun: Uwe kämpft sich durchs Gestrüpp und entfernt nach und nach das Gehölz. (Foto: Dominik Prandl )

Dass es im Team stimmt, zeigt sich dann auch bei einer kurzen Vesperpause. Gemeinsam sitzt die Gruppe im LKW. Es wird geplaudert und auch viel gelacht. Dann geht es weiter. Schließlich muss der Auftrag heute noch fertig werden. Gemeinsam mit Stefan aus Obermarchtal, dem vierten im Bunde, reche ich das gemähte Gras zusammen und sammle das geschnittene Gehölz ein. Wir packen es auf eine Schubkarre und fahren es zum LKW. Dort werfen wir es mit Händen und Mistgabel auf die Ladefläche. Ich habe die Sorge, dass diese heute gar nicht ausreicht, denn schon bald türmt sich das Grünzeug auf dem Laster. Aber Marius zeigt mir die Lösung auf: Er steigt auf die Ladefläche und springt auf dem Grünzeug herum, bis der Berg wieder flacher ist. Später wird das Grüngut nach Rottenacker gefahren.

Kaffee und Süßes als Dank

Bei privaten Aufträgen sei es für die Gruppe besonders schön, dass die Wertschätzung für die Arbeit oft direkt spürbar sei, erzählt Ulla Gaumnitz. Da werde man auch mal auf einen Kaffee eingeladen, gestern hat man Süßigkeiten als Dank erhalten. Wenn große Firmen die Landschaftsgärtner von der WfbM beauftragen, haben sie den Vorteil, dass das bei der Berechnung der Ausgleichsabgabe zählt. Diese fällt an, sofern es unter den Angestellten größerer Firmen nicht wenigstens fünf Prozent Mitarbeiter mit einer Schwerbehinderung gibt.

Stefan ist bereits seit vielen Jahren bei der Landschaftspflege dabei. „Er ist ein super guter Aufräumer“, sagt Ulla Gaumnitz. Und tatsächlich sammelt er gewissenhaft das Grüngut auf. Und auch auf die Werkzeuge, die überall im Einsatz sind, hat er immer einen Blick - er ist der Mann für die Ordnung. Außerdem ist er Experte beim Kettensägen Feilen, das könne er „besser als mancher Gruppenleiter“, so Ulla Gaumnitz. Wir haben Glück: Der Regen hat ausgesetzt. Erst als wir uns zum Mittagessen in der Werkstatt aufmachen, prasselt es wieder vom Himmel herunter. Doch das Team hält ohnehin nichts so leicht auf.

„Regen macht mir nichts aus“, sagt Uwe. „Wir haben ja gute Regenjacken“, betont Marius und fügt hinzu: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“ Und so geht es nach der Mittagspause in Schutzkleidung unermüdlich weiter, bis am Nachmittag Feierabend ist. Am nächsten Tag wartet bereits ein neuer Auftrag auf die Landschaftsgärtner.