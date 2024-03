Das Klischee des gut betuchten Golfers gibt es zwar immer noch. Doch seinen elitären Charakter hat der Sport inzwischen in Teilen abgelegt. Die Spieler des Golfclubs Donau-Riß sind dennoch privilegiert, was aber nicht am 18-Loch-Golfplatz liegt. Sondern am Restaurant Golflounge. Denn hier wird fröhlich ausgeschert aus den Pflichtübungen schwäbischer Klassik. Und vor allem: Es wird noch richtig gekocht.

Das helle Restaurant mit weißem Gebälk und freundlich-sandfarbenem Mobiliar zeigt sich angenehm unprätentiös. Der Blick aus dem Gastraum fällt auf einen kurz geschorenen Rasen, aus dem jede Menge Golfbälle wie Hagelkörner in die zaghafte Sonne gucken. Aus der Küche schallt und zischt es, sofort nimmt eine erfrischend freundliche Frau mit Igelfrisur die Gäste in Empfang und eilt mit der Karte herbei.

Butterzarter Oktopus und würzige Ochsenschwanzbrühe

Und diese enthält neben Zwiebelrostbraten und Co. als Ausdruck kreativer Kulinarik durchaus ambitionierte Gerichte. Dafür steht der wirklich butterzarte Oktopus, der sich auf dem Grill ordentlich Röstaromen eingefangen hat. Da ist Saft und Aroma drin, außerdem wird der Tentakel von einem Fenchelsalat mit schwarzem Sesam begleitet. Ihm fehlt allerdings das typische Anisaroma und er kommt am Gaumen vor allem säuerlich an. Der Rote-Bete-Schaum schmeckt indes genau so, wie er heißt.

Bei Standards weiß die Küche zu punkten. Das beweist die wunderbar natürlich-würzige Ochsenschwanzbrühe mit Fleisch und Gemüse. Da gibt es nicht nur etwas zu schlürfen, sondern auch zu kauen. Der Hauptgang zeigt sehr schön, dass Schwein nicht langweilig sein muss. Es handelt sich um gezupfte Schweinebacke auf Polenta, die ohne jeden Zweifel frisch angesetzt worden ist und nicht bloß aufgewärmt. Da geht die zart-mürbe Textur des Fleisches mit der cremigen Polenta eine buttrige Liaison ein. Thymian, Speck sowie Röstzwiebeln tragen zur geschmacklichen Vielfalt bei. Und die intensive Soße grundiert die ganze Angelegenheit aufs Köstlichste.

Besonders lustig: Burger mit Pommes als Dessert

Was das noch toppen kann? Der vielleicht lustigste Nachtisch des Jahres: Dessert-Burger mit Apfel-Pommes rot-weiß. Dieser Nachtisch bastelt auf raffinierte Weise die Optik eines Hamburger-Menüs nach: Ein kleines Brioche-Brötchen trägt einen Fleischersatz aus Apfel in sich. Ein knackiger Apfel ist zudem in Pommesstifte geschnitten. Die Krönung aber sind die Mayo- und Ketchup-Nachbildungen. Sie wirken täuschend echt - erst am Gaumen entlarven sie sich als Kokoscreme und Zwetschgenmus. Das ist nicht nur Effekthascherei, sondern durchdachte Nachspeisen-Intelligenz, die so gut schmeckt, wie sie aussieht. Summa summarum zeigt die Golflounge alles andere als ein elitäres Preisniveau und empfiehlt sich auch jenen Menschen, die weniger Interesse an kleinen Bällen als an guter Küche haben.