Keine Kirbe ohne die Vereine. Sie verkaufen Getränke und Speisen, bieten Mitmachaktionen an. In ihren Buden sind die Vereinsmitglieder deshalb rund um die Uhr im Einsatz. Wie die Arbeitseinsätze aussehen, wollte unsere Redakteurin herausfinden, und hat bei den Ministranten und den Dämonen der Narrenzunft Spritzenmuck mitgearbeitet. Hier erzählt sie, was sie erlebt hat.

Die Waffeleisen strahlen eine unglaubliche Hitze ab

Es ist unglaublich heiß im Stand der Ministranten. Draußen hat es schon 30 Grad Celsius, hinter den Waffeleisen sind es mindestens 45. Unmittelbar nachdem ich die Holzhütte vor dem Amtsgericht betreten habe, läuft mir der Schweiß herunter. Seit 15 Uhr sind Florian, Paul, Simon, Luc, Julian, Jan und Benedikt bereits am Waffeln verkaufen. Ich arbeite die letzte halbe Stunde ihrer eineinhalb–stündigen Schicht mit. „Länger hält man es hier wahrscheinlich nicht aus“, sagt Paul. Bei 130 Ministranten können sie sich zum Glück häufig abwechseln.

An diesem Nachmittag sei nicht so viel los wie er es sonst gewohnt sei, sagt Paul. Wahrscheinlich sei es vielen einfach zu heiß — und dabei müssen die Besucherinnen und Besucher nicht mal in die Bude, sondern können sich ihre Waffeln vorne an der Theke abholen. Hinter der Theke versuche ich, die Ministranten zu unterstützen.

„Zuerst fettest du das ein“, sagt Jan und zeigt auf den Pinsel, der in einer Tasse steht. Das kriege ich wohl hin. Und jetzt der Teig? „Genau, aber nicht zu viel“, gibt Jan die Anweisung. „Das dauert gar nicht so lange, bis die fertig sind“, weiß Benedikt. Dann warte ich nur kurz und schaue mal vorsichtig unter dem Deckel nach. Meine Waffel klebt am oberen Teil des Waffeleisens fest — na toll.

Die erste Waffel misslingt

„Da war wahrscheinlich nicht genug Fett dran“, erklärt Paul. Dann nochmal von vorn. Leider heißt das auch, dass die Kundin länger warten muss. Entschuldigend rufe ich: „Das ist meine erste Waffel.“ Sie nickt verständnisvoll. Kann ja nicht jeder so geübt sein, wie die Ministranten.

Den Überblick zu behalten, wer was wann bestellt hat, ist gar nicht so einfach. Zum Teil muss ich zweimal nachfragen, welches Topping es genau sein soll — Nutella, Puderzucker, Zimt und Zucker oder doch Apfelmus? Ach ja, es gibt auch noch Marshmallows. „Puderzucker wird am meisten nachgefragt“, sagt Benedikt. „Und Zimt und Zucker.“ Das seien die gängigsten Varianten.

Obwohl anscheinend an dem Tag nicht so viel los ist, kommen doch beständig Leute an unseren Stand, um eine Waffel zu kaufen. Und so backen wir eine um die andere. Mit der Zeit habe ich den Dreh raus. Und die Waffeln scheinen mir immer besser zu gelingen.

Um 16.30 Uhr kommt dann unsere Ablösung und ich bin sehr dankbar. Fast fluchtartig verlasse ich die Bude, die sich anfühlt wie eine Sauna. Die 30 Grad draußen kommen mir in dem Moment ziemlich kühl vor. Mit einem Getränk und einer Waffel setze ich mich in den Schatten und versuche, mich abzukühlen.

Was man beim Bareinsatz beachten muss

Zum Glück habe ich dafür ein bisschen Zeit. Mein zweiter Arbeitseinsatz beginnt um 18 Uhr mit der Einweisung zum Cocktails mixen bei den Dämonen. „Bier und Sekt erst ab 16, Cocktails ab 18“, erinnert Christian Grab, verantwortlich bei den Dämonen für den Barbetrieb. Wer sich nicht sicher sei, solle nach dem Ausweis fragen — „auch wenn die dann 38 sind“.

Pfand kostet zwei Euro, immer mal wieder schauen, ob irgendwo Becher rumstehen, Bar sauber halten, Geldkassette immer zu machen. So ins kalte Wasser geworfen raucht mir jetzt schon der Kopf. Und was ist bitte ein Uboot? Eine Fanta und einen Shot daneben, erklärt Christian Grab. „Aber am besten nicht zu voll machen, den Shot stellt man ja dann da rein.“ „Das wichtigste: Habt Spaß“, sagt Dominic Schick, ebenfalls verantwortlich für die Bar. Ich werde versuchen, mich daran zu erinnern.

Verständnisprobleme an der Theke

Vier Stunden später — um 22 Uhr — wird es für mich hinter der Bar dann ernst. Zusammen mit Nico Kramer und Yanis Schirmer soll ich in einem vorgelagerten Teil der Bar Bestellungen aufnehmen und Cocktails ausgeben — wenn ich sie denn richtig verstehe. Über die Boxen dröhnt die Musik, es ist unglaublich laut. Die Zahl zwei ist bei dem Lärm von der drei nur bedingt zu unterscheiden, viel kommuniziere ich über Gesten.

Die Arbeit hinter der Bar macht Redakteurin Verena Pauer mehr Spaß als gedacht. (Foto: Helen Belz )

„Es dauert immer ein bisschen, bis man sich zurechtgefunden hat“, sagt Nico Kramer. Aber am besten sei, einfach mal anzufangen und dann könne man noch immer fragen. Und Fragen habe ich zu Beginn einige: Wo genau steht die Cola? Wo ist der Jägermeister? Und was macht ihr mit Bechern, die zurückgegeben werden? Ach und da hinten an der Wand kann ich aus den Flaschen dann Wodka, Bacardi und so weiter rauslassen.

Als wäre das noch nicht kompliziert genug, muss ich auch noch kopfrechnen. Ein Bacardi Cola kostet vier Euro, dazu noch zwei Euro Pfand. Das ist noch relativ einfach. Doch als jemand drei Bacardi Cola und ein Jackie Cola bestellt, muss ich doch kurz nachdenken: Das sind 16 Euro für die Getränke und jeweils zwei Euro Pfand: Also 22 Euro. Moment, das stimmt gar nicht. Jackie Cola kostet 4,50 Euro. „22,50 Euro macht das“, sage ich. „Und warte, die Pfandmarken kriegst du noch.“

Die Arbeit macht tatsächlich Spaß

Mit der Zeit macht mir das Arbeiten hinter der Bar immer mehr Spaß. Zwar kleben meine Hände, weil sie doch immer wieder Cola, Orangensaft und viele weitere Getränke abbekommen. Aber die Stimmung ist ausgelassen, alle sind gut drauf und das überträgt sich auch auf mich.

Ich habe tatsächlich Spaß — wie Dominic Schick das angekündigt hat. Nach einer Stunde sage ich der Theke und den Dämonen jedoch für diesen Abend Tschüss. Zwar hätte ich noch länger dort bleiben können. Aber dieser Text musste noch geschrieben werden.