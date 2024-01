Deutschlandweit haben die Bauernverbände am Montag, 8. Januar, zum Protest aufgerufen. Auch im Alb-Donau-Kreis werde man sich beteiligen, sagt Ernst Buck, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Ulm-Ehingen. Konkret geplant sei nichts. „Wir lassen das ein bisschen auf uns zukommen“, sagt er. Aber er ist sich sicher: „Ab 5 Uhr wird einiges laufen.“

Trotz einlenken der Ampel bleibt der Protest bestehen

Auch wenn die Ampel-Regierung laut aktuellen Meldungen die Kürzungen bei den Subventionen in Teilen zurücknehmen wolle, werde sich nichts an dem Vorhaben der Landwirte ändern, sagt Buck. Schließlich wolle man die gesamte Zurücknahme erreichen.

Es geht nicht mehr zu bremsen. Ernst Buck

Der Protesttag am Montag werde kommen. „Es ist so, wie wenn Sie an der Rakete den Startknopf gedrückt haben“, sagt der Landwirt. „Es geht nicht mehr zu bremsen.“

Verkehrsknotenpunkte werden betroffen sein

Auch wenn nicht feststeht, wo es zu Verkehrsbehinderungen kommen wird, ist sich Buck sicher, dass vor allem die Verkehrsknotenpunkte von den Protesten betroffen sein werden. In Ehingen könne es zum Beispiel besonders die drei Bundesstraßen und ihre jeweiligen Kreuzungen betreffen. Der Protest könne dabei sehr unterschiedlich aussehen, Beeinträchtigungen könnten vielfältig sein.

Wir dürfen mit dem Traktor nicht auf die Autobahn. Ernst Buck

„Wir sind ja grundsätzlich schon langsamer als der normale Verkehr“; sagt Buck dazu. Auch im Umfeld von A8 und A7 sieht er die Möglichkeit, dass es hier zu Verzögerungen kommen kann. Schließlich seien dies wichtige Routen im Alb-Donau-Kreis. Er betont jedoch: „Wir dürfen mit dem Traktor nicht auf die Autobahn.“

Verband bleibt vage

Deshalb sei auch schwer zu beantworten, was die Bevölkerung am Montag erwarten wird, sagt Buck. Er habe schon von Unternehmen gehört, die ihren Angestellten empfehlen, Überstunden abzubauen. Eltern würden überlegen, ob sie ihre Kinder in die Kita bringen. Buck drückt das hingegen so aus: „Es kann ja auch immer sein, dass man im Stau steht. Da kann man dann auch zu spät zu einem Termin kommen.“

Dass alles so vage bleibt, erklärt der Vorsitzende so: „Wenn wir was planen, müssen wir das anmelden.“ Er könne nicht als Veranstalter für alle Proteste im Alb-Donau-Kreis die Verantwortung übernehmen. Dazu kommt ein weiterer Grund: „Wir wollen nicht am Montagmorgen von der Polizei empfangen werden“, sagt Buck.