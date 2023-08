Ein ganz besonderes Flair herrscht rund um den Ehinger Bahnhofskiosk. Hier stößt der Anzugträger auf den Lastwagenfahrer, Kinder können hier noch immer Süßigkeiten kaufen wie anno dazumal. Die bräunlich–orangene Mauer des Kiosk passt perfekt in das Bild vor dem historischen Bahnhofsgebäude.

Das achteckige Dach spannt sich wie ein Regenschirm über den Kiosk und sorgt für eine einladende Atmosphäre. Der Ehinger Bahnhofskiosk ist mittlerweile der einzige in der Stadt.

Sie wollen die Kunden glücklich machen: v.l. Ralf Walter, Claudia Walter-Rausch und Bashar Shaer im Inneren des Kiosks. (Foto: Prandl )

Es ist 12 Uhr. Eigentlich müsste weniger los sein als sonst, weil es ein Tag mitten in den Schulferien ist. Doch es sitzen Menschen an den Tischen rund um den Kiosk und ans Kioskfenster kommen immer wieder Leute, die einen Wunsch haben. „Gibst du mir eine Fanta bitte?“ Hast du einen Milchkaffee?“ „Zweimal Nudeln mit Gorgonzola.“

Bashar Shaer, der an diesem Tag Dienst hat, hat alle Hände voll zu tun. Bisweilen bedient er gleichzeitig den Kaffeeautomaten, die Fritteuse für die Pommes und eine Gastromaschine, in der die einzelnen Nudelportionen in Sieben aufgetaut werden.

Er bewegt sich in dem engen Raum hin und her, umgeht dabei Regale mit Getränken zum Auffüllen und einen Pizzaofen. Als Reporter ist es da schwer, nicht im Weg zu stehen. Doch Bashar Shaer lässt keinen Stress aufkommen. „Zum Wohl“ sagt er, als der die Fanta nach draußen reicht.

Zur Mittagszeit bilden sich Schlangen

Ab 6 Uhr morgens hat der Kiosk unter der Woche geöffnet. „Schon um 6 Uhr stehen die ersten da und gucken rein. Sie wollen ihren Kaffee und vielleicht auch einen Donut oder Muffin“, erzählt Claudia Walter–Rausch, die den Kiosk gemeinsam mit ihrem Mann Ralf Walter vor vier Jahren übernommen hat.

Bis 7.45 Uhr ist dann einiges los. Viele Liebherr–Mitarbeiter kämen morgens, ebenso Busfahrer von nebenan. Dann wird es etwas ruhiger, bevor sich zur Mittagszeit Schlangen bilden. Handwerker und vor allem Schüler kommen dann, wenn nicht gerade Ferien sind, um etwas zum Mittagessen zu kaufen. Ab 15 Uhr kommen die Menschen nach dem Feierabend, um ein Bier zu trinken oder ihren Hunger zu stillen.

Ich habe schon immer gesagt, ich will einen Kiosk besitzen in meinem Leben. Claudia Walter–Rausch

Für einen kleinen Kiosk ist das Essensangebot wirklich groß: Es gibt verschiedene Pastagerichte, Brezeln, Pommes, Currywurst, Bockwurst und belegte Brötchen. Der Pizzaofen steht zurzeit still — das Angebot wurde nicht so richtig angenommen. Schüler bekommen beim Ehinger Kiosk gemischte Tüten mit Süßigkeiten wie früher, sie können sie sich selbst zusammenstellen — 10 Cent kostet eine Süßigkeit.

Claudia Walter–Rausch schwärmt darüber, wie nett die Kinder sind. Da macht es auch nichts, wenn ein Kind mal lange überlegen muss, was es denn sein soll.

„Als wir den Kiosk vor vier Jahren übernommen haben, war alles ein bisschen heruntergekommen und verrufen“, sagt sie. Die Stadt sei auf sie zugekommen, weil das Paar bereits die Avia–Tankstelle in Ehingen geleitet hat. Für Claudia Walter–Rausch ist mit dem Angebot ein Traum in Erfüllung gegangen: „Ich habe schon immer gesagt, ich will einen Kiosk besitzen in meinem Leben“, sagt die 56–Jährige. Ihr mache es Spaß, die Menschen glücklich zu machen und zu sehen, wenn es ihnen schmeckt.

Multikulti funktioniert hier einfach gut. Ralf Walter

„Manche kommen auch her, weil sie sich ausheulen möchten.“ Sie erzählen von Krankheit, Beziehungsproblemen oder Problemen im Job oder von einer Scheidung. Hier können sie alles rauslassen. Wenn Claudia Walter–Rausch wahrnimmt, dass jemand traurig ist, spricht sie die Menschen auch direkt an und fragt nach ihren Sorgen.

Nur wenige Kunden am Anfang

2019 wurde in der Toilette beim Kiosk eine Leiche entdeckt, daneben Drogenbesteck. Auch deshalb gab es, als das Paar kurz danach den Kiosk übernommen hat, ein „Image–Problem“ auf dem Bahnhofsgelände, sagt Ralf Walter. Am Anfang habe es nur wenige Kunden gegeben. „Vertrauen musste wieder aufgebaut werden.“ Kunden, die sich wiederholt daneben benommen haben, wurde ein Hausverbot erteilt.

„Wir hatten relativ schnell Ruhe“, sagt Ralf Walter. Von Drogen habe er nie etwas mitbekommen. Auch er ist begeistert von der Atmosphäre, die hier mittlerweile herrscht: „Multikulti funktioniert hier einfach gut“, sagt er.

90 Prozent der Leute, die kommen, seien Stammkunden. So wie Rita Böllinger. Sie kommt schon seit Jahren regelmäßig hierher. Auch an diesem Tag hat sie es sich nach Feierabend an einem Tisch mit einem Getränk gemütlich gemacht. „Man ist hier immer herzlich willkommen“, sagt sie. „Die Atmosphäre ist super, man fühlt sich einfach heimisch hier.“

Der Kontakt mit den Menschen macht mir Spaß. Bashar Shaer

Tatsächlich wirken die Menschen sehr zufrieden. An einem anderen Tisch genießt eine Gruppe die gemeinsame Zeit mit einem Kartenspiel. Bashar Shaer hingegen hat noch immer jede Menge zu tun. „Einmal Pommes mit dieser roten Soße“, bestellt ein Mann und fragt: „Ihr bringt es raus zum Tisch, oder?“

Tatsächlich wird die Kundschaft am Tisch bedient und das Geschirr wird auch wieder abgeräumt. Manche reichen ihren Teller aber auch selbst wieder herein, wenn sie fertig sind. „Hat’s geschmeckt?“, fragt Bashar Shaer. Er bedient weiter Kunden, bereitet Essen zu und füllt nebenher den Kühlschrank mit Getränken auf.

Die Herausforderung ist, dass alles sehr schnell gehen muss. Denn manche Berufspendler müssen schnell zu ihrem Bus. Wenn es mal etwas ruhiger ist, wäscht Bashar Shaer das Geschirr von Hand ab. Seit einem Jahr arbeitet der 28–Jährige nun hier, es ist sein Nebenjob. „Der Kontakt mit den Menschen macht mir Spaß“, sagt er. Er freue sich, wenn er um 6 Uhr morgens einen Menschen mit einem Kaffee glücklich machen kann.