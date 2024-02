Schon um 8 Uhr morgens stand am Valentinstag der erste Kunde vor der Tür des Ehinger Blumengeschäfts „Blatt und Blüte“. Das Fest der Liebenden ist nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter ein ganz besonderer Tag im Jahr.

Weil der Andrang so groß ist, schließt der Laden an diesem Tag nicht in der Mittagspause. Und trotzdem haben alle sieben Mitarbeiter, die sonst eher selten gleichzeitig vor Ort sind, zusammen viel Spaß. „Es ist ein Tag, auf den man sich freut“, sagt Floristin Ulrike Wiedmann.

Vor allem Männer kommen

Der Andrang ist schon am Morgen groß. Es sind vor allem Männer, die den Laden betreten. Manche haben schon einen Strauß Blumen für ihre Liebsten vorbestellt.

Das Team des Blumengeschäfts „Blatt und Blüte“ nahm sich am Valentinstag sogar Zeit für ein Gruppenfoto. (Foto: Prandl )

Andere sehen sich um und sagen, was sie sich wünschen: der eine drei rote Rosen im Strauß, der andere einfach eine rote Rose mit langem Stiel ohne irgendwas, zwischendurch bestellt ein Mann auch einen Geburtstagsstrauß. „Wir haben schon jetzt gut zu tun“, sagt Ulrike Wiedmann am Vormittag, „es ist extrem im Vergleich zu anderen Tagen“.

Rote Rosen stehen an diesem besonderen Tag natürlich im Mittelpunkt, „Rot für die Liebe“, erklärt die Floristin. Und das, obwohl die Preise gerade für rote Rosen am Valentinstag außergewöhnlich hoch sind. „Das liegt daran, dass die Nachfrage überall auf der Welt an diesem Tag so groß ist“, erklärt Ulrike Wiedmann.

Schon sehr früh muss sich das Blumengeschäft auf den Valentinstag vorbereiten: Die Rosen für den Tag der Liebe wurden bereits sechs Wochen vorher bestellt. „Wenn Weihnachten abgeschlossen ist, beginnen wir schon zu überlegen: Wie viele rote Rosen brauchen wir“, erzählt die Floristin. Denn umso später man mit dem Bestellen dran sei, umso mehr steige der Preis, weil die Nachfrage anzieht.

Doch am Dienstag habe man trotzdem noch einmal nachbestellen müssen - weil man an den eingehenden Bestellungen bemerkt habe, dass es knapp werden könnte. Am Ende hielt man am Mittwoch in dem kleinen Geschäft knapp 2500 Rosen aller Couleur vor. „In den Niederlanden, Ecuador und Kenia werden am meisten Rosen gezüchtet“, erklärt Ulrike Wiedmann. Und es gebe große Unterschiede, was die Qualität betrifft. Im Laden „Blatt und Blüte“ hat man sich für Rosen aus den Niederlanden und Ecuador entschieden.

7 Rosen pro Kopf So beliebt sind Blumen im Ländle Sieben Rosen pro Kopf wurden von Januar bis November 2023 in Baden-Württemberg importiert. Insgesamt sind das 83,7 Millionen Rosen im Wert von über 26,8 Millionen Euro. Das entspricht einem Anteil von 33,7 Prozent an allen importierten Schnittblumen, wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg mitteilt. Demnach habe Baden-Württemberg nach vorläufigen Ergebnissen der Außenhandelsstatistik im Zeitraum Januar bis November 2023 insgesamt mehr als 248,6 Millionen frische Schnittblumen im Wert von fast 94,5 Millionen Euro aus dem Ausland importiert. Mit 90,5 Prozent kam der Großteil davon aus den Niederlanden. Dahinter folgen die Herkunftsländer Kenia (6,8 Prozent) und Italien (1,5 Prozent). (sz)

Zwischendurch betritt auch mal eine Frau das Geschäft. Sie zeigt sich amüsiert über die vielen Männer, die bereits bedient werden. Auch sie selbst sucht sich eine schöne Rose heraus. „Unsere Kunden sind sehr zielstrebig“, sagt Ulrike Wiedmann. In den letzten Jahren würden deshalb auch immer mehr von ihnen bereits einen Strauß vorbestellen. Das Publikum ist am Valentinstag ganz gemischt: Es kommen Kunden jeden Alters.

Verkehrschaos am Abend

Im Laden wird geschnitten, gesteckt und gebunden. Zwischendurch klingelt immer wieder das Telefon oder ein neuer Kunde betritt den Laden und wird nach seinem Wunsch befragt. Die Mitarbeiter - zwei Vollzeitkräfte und fünf Teilzeitkräfte - geben alles. Selbst wenn es mal ruhiger ist, werden Sträuße vorbereitet und Bestellungen abgearbeitet. Am Nachmittag, wenn die Mitarbeiter der großen Ehinger Firmen Feierabend haben, ist im Blumenladen am meisten los. „Dann ist es ein richtiges Verkehrschaos hier“, sagt Ulrike Wiedmann.

Am Mittwoch haben die Rosenkavaliere bis 18 Uhr die Möglichkeit, im Ehinger Blumenladen ein Symbol ihrer Liebe zu ergattern. Dann kann es endlich nach Hause gehen, um den Tag mit der oder dem Geliebten zu zweit ausklingen zu lassen.