Das Heiligs Blechle ist umgezogen. Von der Schwanengasse unweit des Marktplatzes ist Hermann Butz mit seiner Bar an den Sternplatz gezogen, in die Räumlichkeiten, in denen früher das Patrick’s sein Zuhause hatte. Die alten Räume unterscheiden sich maßgeblich von den neuen. „Das hier ist eine Stufe größer“, sagt Butz. „Ich kann mich jetzt hier entfalten, was ich vorher nicht konnte.“

Der Platz hat nicht mehr ausgereicht

Der Umzug sei aber vor allem aus einem Grund passiert: Der Besitzer des Hauses in der Schwanengasse 12 hatte beschlossen, zu verkaufen. „Als ich das mitgekriegt habe, habe ich geschaut, dass ich was Neues finde“, sagt Butz. Das Gebäude selbst kaufen sei keine Option gewesen - zu teuer. Sie hätten schon länger den Wunsch gehabt, sich zu vergrößern und mehr Programm anzubieten, sagt Butz.

Eine Mischung aus Essen gehen und Party: Das ist das Konzept des Heiligs Blechle am neuen Standort. (Foto: Verena Pauer )

Das sei in dem kleinen Haus nicht möglich gewesen. „Am Schluss haben wir keine Werbung mehr für Veranstaltungen gemacht, weil wir nie wussten, wie viele kommen und ob wir die unterbringen“, sagt der Barbesitzer. Nicht nur sei der Platz für die Gäste beengt gewesen. Auch Sozialräume und Umkleideräume für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten am alten Ort keinen Platz gefunden.

Mehrere kleine oder ein großer Raum sind möglich

Etwa 350 Leute könne er in den neuen Räumlichkeiten unterbringen, sagt Butz. In drei Räume ist die Bar in normalem Zustand unterteilt. Aber die Wände sind herausnehmbar, sodass auch ein großer Raum entstehen kann. Über allem thront das DJ-Pult. Das soll in Zukunft noch mehr genutzt werden. Der Gastronom plant, mehr Live-Events zu veranstalten. Am Wochenende soll es weiterhin die Hüttengaudi geben, dazu kommt Livemusik.

Wenn ichs verkauft kriege, kriege ichs verkauft, wenn nicht, ess ich den Kuchen selber. Hermann Butz

„Vielleicht veranstalte ich mal ein Oktoberfest“, sagt Butz. Schön fände er auch, wenn ein Weinfest auf dem Sternplatz möglich werden würde. Doch darüber müsse er sich erst mit den anderen Geschäften dort unterhalten. Auch ein Dart-Turnier könne sich der Gastronom gut in den neuen Räumlichkeiten vorstellen. Zwei Dart-Automaten hat er sich bereits zugelegt. Sie hängen im Raucherbereich, in dem es auch weitere Spielautomaten gibt.

Im Heiligs Blechle soll es Essen geben

Doch Butz möchte sich auch in anderen Bereichen breiter aufstellen. Ab Juli soll es abends im Heiligs Blechle Abendessen geben - „schwäbisch-österreichische Küche“, sagt Butz. Insgesamt etwa zehn Gerichte soll es geben, so der Plan, die sich alle paar Wochen abwechseln. „Im Winter kann ich keinen Wurstsalat anbieten“, sagt er.

Dart-Automaten gibt es in der neuen Bar. (Foto: Verena Pauer )

Im Sommer werde es hingegen zum Beispiel Salate geben. Beim Preisrahmen bewege er sich wahrscheinlich zwischen zwölf und 15 Euro. „Ein Kalbsfleisch kann aber auch mal 22 Euro kosten“, sagt der Barbetreiber. Das Angebot richte sich auch an die Monteure, die in den umliegenden Hotels wohnen.

Butz möchte sich im Bereich des Cafés probieren

Ein weiterer Plan: Nachdem Ende Dezember das Café Tiffany’s geschlossen hatte, spiele er mit dem Gedanken, am Sonntagnachmittag Kaffee und Kuchen anzubieten, sagt Butz. Schließlich habe er Bäcker und Konditor gelernt. Ob das Konzept funktioniert, werde er testen: „Wenn ichs verkauft kriege, kriege ichs verkauft, wenn nicht, ess ich den Kuchen selber.“

Vorstellbar sei so ein Cafébetrieb auch in Verbindung mit einem Tanznachmittag, an dem die Gäste verschiedene Paartänze aufs Parkett legen können. Sein Konzept beschreibt Hermann Butz deshalb als „eine Kombination zwischen unter der Woche essen und am Wochenende Party“.

Auch die Bierkulturstadt soll nicht zu kurz kommen

Jetzt freue er sich erst einmal, wenn die Bierkulturstadt wieder losgehe, sagt Butz. „Wenn die Gäste sich am Samstagmorgen im Heiligs Blechle treffen, vielleicht sitzt dann auch jemand hier mit einer Quetsche - damit man nicht einfach nur die Brauereien abläuft.“ Es sind viele Ideen, die Hermann Butz an seinem neuen Standort hat.

„Ich kann mich vielseitiger aufstellen“, sagt er. Ein Gast habe ihm gesagt, dass das Ambiente der Almhütte in der neuen Location verloren gehe. „Ich will aber auch ein bisschen weg von der Almhütte“, sagt der Gastronom. Und so würden schließlich neue Sachen dazukommen.