Frei nach Kurt Tucholsky, der auf die Frage, was Satire darf, „alles“ geantwortet hat, war am Sonntagabend im SWR-Fernsehen die Sendung „Das jüngste Ger(i)ücht“ zu sehen. Hier rechnet Bruder Christopherus Sonntag alias Kabarettist Christoph Sonntag Jahr für Jahr mit der hohen Politik ab und nimmt dabei alles, aber nur kein Blatt vor den Mund. Ordentlich aufs Korn genommen wurde in diesem Jahr auch der Ehinger CDU-Politiker und Landesvorsitzende Manuel Hagel.

Alle brav nebeneinander

Brav aufgereiht hocken die Spitzen der Landespolitik in der ersten Reihe im „Alten Kelter“ in Fellbach. Verkehrsminister Winfried Hermann sitzt an einer Bierbank mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, dessen Frau Gerlinde und dem abtrünnigen Grünen Boris Palmer. Gleich daneben, am CDU-Tisch, der Ehinger Manuel Hagel und Innenminister Thomas Strobl. Eine prominente erste Reihe also, die dann zurecht nervös werden, als Bruder Christopherus Sonntag vom Himmel herabsteigt, um ein wenig über die Landespolitik zu philosophieren.

Araber oder Schaukelpferd?

„Herr Strobl, Sie sind das treue Therapiepferd im Reitstall“, bescheinigt der geistliche Satiriker dem Innenminister, um gleich hinterherzuschießen: „Herr Hagel, Sie sind der junge, temperamentvolle Araber im Stall, wobei andere sagen, Sie sind ein Schaukelpferd, das nicht vom Fleck kommt.“ Als es dann um die Nachfolge von Winfried Kretschmann als Ministerpräsident geht, bringt Christopherus zwei Namen ins politische Spiel. „Cem Özdemir, der Türke aus Bad Urach, der geschmelzte Döner mit Kartoffelsalat“, sagt Christopherus und schiebt sofort hinterher: „Herr Hagel, das wäre ihr Waterloo. Sie spielen jahrelang mit Ihrem Dauergrinsen den idealen Schwiegersohn und dann schnappt sich ein Halbtürke die Braut.“

Für Christopherus ist dennoch klar, dass der Ehinger gute Karten auf den höchsten politischen Posten im Ländle hat. „Als Parteichef der CDU sind Sie ein heißer Kandidat. Aber Herr Kretschmann, des Büble könnte doch ihr Enkel sein, wenn Sie die Gerlinde zwei Jahre früher kennengelernt hätten“, sagt Christopherus, der weiß, dass Hagel und Kretschmann persönlich ein sehr gutes Verhältnis haben und erntet dafür natürlich Lacher und Applaus. Noch lauter werden die Lacher, als Christopherus verkündet: „Herr Hagel, Herr Kretschmann, wäre das nichts, ihr zwei mal einen Nachmittag in die Wilhelma, Opa erzählt dann von früher und Herr Hagel, wenn Sie ganz brav waren, gibt es zum Schluss no a Eis.“ Schallendes Gelächter.

In Ehingen gekifft?

Als dann Bruder Christopherus auf die „Verfehlungen“ des Ehingers eingeht, wird das Lachen im Saal immer lauter. „Herr Hagel, in Ihrer Jugend waren Sie ein richtiger Revoluzzer. Sie haben mit 17 in Ehingen mal gekifft. Das soll ja früh die Synapsen stören, das erklärt viel. Sie haben sich auch ein Ohrloch stechen lassen. Mein lieber Scholli, wenn das so weitergeht, erzählen sie irgendwann, dass sie schon mal schwarz Straßenbahn gefahren sind“, so Christopherus, der dann betont: „Und betrunken waren Sie wahrscheinlich auch schon mal. Damit sind Sie in Ehingen ein schwäbischer Al Capone. Aber hier gelten die Gesetze der Stadt. Wenn Du hier vier Bier oder Wein trinkst, giltst Du als Alkoholiker - in Ehingen bist Du der Fahrer.“

Austeilen und einstecken

Und wie reagiert der satirisch Gescholtene selbst? Mit Humor: „Am Politischen Aschermittwoch habe ich ja in der Alten Kelter ordentlich ausgeteilt. Ich bin da vielleicht etwas altmodisch, aber ich glaube, wer austeilen kann, der muss dann auch mal einstecken können.“ Hagel betont: „Aber ernsthaft: Wichtig ist doch, dass man bei aller Ernsthaftigkeit, die die Politik so mit sich bringt, auch mal herzhaft über sich selbst lachen kann und manche Dinge dann auch mal nicht ganz so ernst nimmt. Ich fand die Sendung wirklich sehr gelungen und unterhaltsam - und Christoph Sonntags alljährliches Thema, mein Alter, wird ja auch naturgemäß von Jahr zu Jahr immer kleiner. Aber Christoph Sonntag macht das schon richtig gut. Da bekommt jeder sein Fett weg. Besonders gut fand ich, dass die Rede aber doch einen versöhnlichen Grundton hatte. Am Ende hatte man das Gefühl, dass man als Politik und Gesellschaft zusammenstehen muss, um was zu bewirken. So muss das doch sein.“