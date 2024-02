Vor gut einem Jahr wurde im Alb-Donau-Kreis flächendeckend die Biotonne eingeführt. „Sie erfreut sich großer Beliebtheit“, erklärte jetzt Landrat Heiner Scheffold in einer Sitzung des Umweltausschusses des Kreistags. Mehr als jeder Zweite nutze die Tonne. 7500 Tonnen Restmüll weniger als im Vorjahr habe es durch die Einführung der Biotonne gegeben. Jetzt will der Kreis dafür sorgen, dass weniger Plastik in den Biotonnen landet.

Neue Kontrollwerte

Zwar sei das Problem von Störstoffen im Bioabfall im Alb-Donau-Kreis noch überschaubar, weil die soziale Kontrolle im ländlichen Raum funktioniere, erklärte Elke Bossert, die die Abfallwirtschaft im Kreis leitet. Doch durch eine Novelle der Bioabfallverordnung müssen künftig neue Grenz- und Kontrollwerte eingehalten werden. Für die Kommunen bedeute das viel Aufklärungsarbeit.

Hauptproblem bei Stoffen, die nicht in den Bioabfall gehören, seien Kunststoffe. Dazu gehören Kaffeekapseln, die biologisch abbaubar sind, Plastiktüten wie auch grüne Mülltüten, die biologisch abbaubar sind. Da auch biologisch abbaubare Kunststoffe nicht in der üblichen Verweildauer in Gärungsanlagen bearbeitet werden können, würden etwa die Tüten schon im ersten Schritt aussortiert und damit auch der Tüteninhalt, was einen Verlust darstelle.

„Plastik, das nicht im Biomüll landet, muss auch nicht aufwändig heraussortiert werden“, betonte Bossert das einfache Prinzip. Deshalb will der Landkreis dem Verein „Wir für bio“ beitreten. Im Beitrittsjahr betragen die Kosten 6500 Euro netto, in den Folgejahren 2500 Euro. Die Mitglieder des Umweltausschuss stimmten dem Beitritt einstimmig zu. Der Landkreis profitiert von bereitgestelltem Infomaterial in verschiedenen Sprachen, erhält Aufkleber für die Tonnen und auch LKWs können beklebt werden. Außerdem erhalte man Anhänger in den Ampelfarben für die Biotonnen für mögliche Kontrollaktionen in der Zukunft. Erhält man dann Gelb, müsse man aufpassen, erklärte Bossert, bei Rot bleibe die Tonne wegen zu vieler Fremdstoffe stehen und man könne sie nur noch kostenpflichtig abholen lassen.

Vor allem Küchenabfälle

Aktuell gebe es noch keine Analyse zum Anteil von Störstoffen in den Biotonnen im Alb-Donau-Kreis. Doch insgesamt sei der Bioabfall aus der Region für die Anlagenbetreiber sehr interessant, weil er vor allem Küchenabfälle enthalte - für Grüngut gebe es ja genügend gesonderte Plätze zur Abgabe. Der Biomüll aus dem Landkreis lande in zwei Bioabfallgärungsanlagen - durch Biogas würden Strom und Wärme erzeugt, außerdem werde der Kompost als Dünger genutzt. Küchenabfälle seien gut, um Biogase zu erzeugen, betonte Bossert.