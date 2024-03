Beim Thema Bezahlkarte für Asylbewerber wird es im Alb-Donau-Kreis bis zum Sommer keine Übergangslösung geben. Anders als der Zollernalbkreis oder der Ortenaukreis, die sich beide in den vergangenen Wochen für eine solche Zwischenlösung entschieden hatten, wird die Landkreisverwaltung in Ulm auf die Konzeption und Empfehlung der Landesregierung von Baden-Württemberg warten. Man stehe der Idee einer Bezahlkarte jedoch offen gegenüber, heißt es aus dem Landratsamt.

Rechtssicherheit ist wichtig

Zu den Gründen für die Entscheidung schließe sich der Kreis der Position des Präsidenten des Landkreistags Baden-Württemberg Joachim Walter, Landrat in Tübingen, an. Der hatte sich in der vergangenen Woche positiv über die Bezahlkarte geäußert.

„Die Bezahlkarte verhindert, dass Geldmittel, die der Existenzsicherung der Geflüchteten dienen, in deren Heimatländer überwiesen oder zur Bezahlung korrupter Schleuserbanden verwendet werden“, so Joachim Walter.

Sie würden außerdem Verfahren vereinfachen. Er drängte darauf, dass die Einführung der Karte sich nicht verzögern dürfe. Dafür müsse aber das geltende Recht geändert werden, damit die Einführung auf Kreisebene nicht scheitere.

Erst am Donnerstag hatte sich die Bundesregierung auf eine Änderung des Gesetzes geeinigt. Demnach sollen Asylbewerber in Zukunft statt Geld auch Bezahlkarten bekommen können. Das soll im Asylbewerberleistungsgesetz niedergeschrieben werden.