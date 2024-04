Wanderung des Albvereins Ehingen in den Illerauen

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Ehingen, bietet am Mittwoch, 3. April, eine Standardwanderung in Vöhringen an. Die rund acht Kilometer lange Strecke führt vom Klärwerk Vöhringen an die Iller und dann zwischen Iller und Auwald entlang bis hinter Illerzell. Auf dem Wanderweg des Illerkanals geht es zurück nach Vöhringen zur Einkehr. Eine Kurzwanderung über fünf Kilometer führt von Illerzell durch den Auwald am Illerkanal und durch das Hochwasserschutzgebiet zur Iller. Entlang des Flußufers wird zur Illerbrücke nach Vöhringen zur Einkehr gewandert. Treffpunkt für beide Gruppen ist um 12 Uhr am Bahnhof Ehingen, Gleis 1. Die Rückkehr ist für etwa 19 Uhr vorgesehen.