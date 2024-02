Wanderung auf dem Besinnungsweg der Ehinger Alb

Das Wanderteam von Köhlers Krone bietet auch in diesem Jahr wieder an jedem dritten Mittwoch im Monat eine geführte Wanderung rund um den Besinnungsweg der Ehinger Alb an. Diese Wanderungen sind ohne Anmeldung und kostenfrei. Treff ist immer um 13.30 Uhr vor dem Backhaus von Köhlers Krone zum Bilden von Fahrgemeinschaften. Danach besteht die Möglichkeit zur Einkehr in Köhlers Backhaus.

Das diesjährige Motto lautet „Besondere Ausblicke/ Einblicke auf dem Besinnungsweg der Ehinger Alb mit örtlichen Geschichten“. Am Mittwoch, 21. Februar, geht es mit einer Wanderung um Dächingen los. Wibke Fischer wird die Gruppe begleiten. Als Einstieg in das Thema zeigt Gisela Geprägs im Anschluss ausgesuchte Ein- und Ausblicke, die sie bei den vielen Wanderungen auf der Alb bereits gemacht hat.