„Wald Erleben“-Programm geht weiter

Im Januar finden noch zwei Veranstaltungen des Programms „Wald Erleben“ statt. Am Freitag, 26. Januar, geht es für Erwachsene und Kinder ab fünf Jahren auf eine winterliche Nachtwanderung mit Waldpädagoge Alexander Rothenbacher. Von 16 bis 20 Uhr können die Teilnehmer in Ehingen-Mochental die eigenen Sinne bei Dunkelheit im Wald schärfen, heißt es in der Ankündigung des Landratsamtes.

Für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren gibt es am Samstag, 27. Januar, die Möglichkeit, mit erfahrenen Jägern in Ehingen-Mochental auf einen Hochsitz „ansitzen“ zu gehen. Im Vorfeld findet ein Aufklärungsgespräch statt, daher ist die Anmeldung nur noch bis Donnerstag, 18. Januar, möglich. Die Zustimmung der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen ist obligatorisch.

Anmeldungen zu den Programmpunkten des „Wald Erleben“-Programmes sind über ein Onlineformular unter www.alb-donau-kreis.de möglich. Das Teilnahmeentgelt beträgt acht Euro pro Person oder 20 Euro pro Familie und wird vor Ort eingesammelt.