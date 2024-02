VSAN-Präsident ist erstmals beim Ehinger Umzug dabei

Welch Ehre für Ehingen und die Narrenzunft Spritzenmuck: Roland Wehrle wählte als letzten Umzug, den er als VSAN-Präsident besucht, den Ehinger Umzug aus. „Ich wollte auch mal an der Peripherie der Vereinigung dabei sein und schauen, wie dort Fasnet gefeiert wird“, sagt er. „Ehingen und Munderkingen sind die beiden letzten Bastionen an der Grenze.“

Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) wurde 1924 gegründet und feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Zwar ist Roland Wehrle bis zum Januar nächsten Jahres, bis zur Hauptversammlung, noch formell Präsident, diese Fasnet war für ihn aber die letzte als VSAN-Präsident.

„Es war schön, mal wieder hier zu sein“, erklärte er nach dem Ehinger Umzug, den er von der Ehrentribüne am Glockenplatz aus verfolgte. „Es war das erste Mal in Ehingen am Fasnetsdienstag“, verrät er. Zwar sei er schon oftmals in Ehingen gewesen - bei Narrentreffen und am Glombigen - aber eben nie beim Umzug. „Hier in Ehingen steht man hinter der Vereinigung und das ist wichtig“, betont er. Man spüre, dass hier die Fasnet gelebt wird, ganz viele Gruppen gebe es hier. Es sei wirklich schön, wenn man sehe, wie die Menschen die Fasnet feiern, trotz der Probleme auf der Welt.

Das Bedürfnis, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einmal im Jahr Fasnet zu feiern, habe es von Beginn an gegeben. Nirgendwo anders würden wie bei der Fasnet alle Generationen und alle gesellschaftlichen Schichten zusammen feiern. „Das ist ein großes Gemeinschaftsfest in jedem Narrenort“, so Wehrle, „da steckt eine tiefe Emotionalität drin“.

Bei seiner letzten Fasnet als VSAN-Präsident machte er sich also noch einmal auf nach Ehingen. „Ich wollte noch einmal präsent sein und das werde ich auch weiterhin“, betont er. So sei es noch sein ganz großes Ziel, dass die Fasnet zusammen mit dem rheinischen Karneval auf die internationale Welterbe-Liste der Unesco kommt.

Vor seinem Besuch in Ehingen war er an seinem letzten Fasnetsdienstag in Amt und Würden in Riedlingen, zum Abschluss der Fasnet in diesem Jahr ging es dann schließlich noch zum Brunnensprung nach Munderkingen.