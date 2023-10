Vortrag zum Thema Vereinbarkeit von Stillen und Beruf

Die Frauenklinik Ehingen bietet am Freitag, 6. Oktober, von 16 bis 19.30 Uhr im Gesundheitszentrum Ehingen einen Informationsabend anlässlich der Weltstillwoche an. Diese findet aktuell vom 2. bis 8. Oktober statt und blickt unter dem Motto „Stillen und Beruf ‐ kenne deine Rechte“ auf das Thema Vereinbarkeit von Stillen und Berufstätigkeit. Denn nach wie vor stillen viele Frauen ihr Baby ab, wenn sie wieder zu arbeiten beginnen. Dass dies nicht zwangsläufig notwendig ist, weil unter anderem das Mutterschutz-gesetz Stillpausen während der Arbeitszeit zusichert und vor möglichen beruflichen Nachteilen schützt, wissen viele Frauen nicht. Werden Frauen von ihrem Partner und ihrem Arbeitgeber unterstützt, können sie beides schaffen, wenn sie dies wollen. Ziel der Weltstillwoche ist es laut Pressemitteilung, Stillen als natürliche und selbstverständliche Ernährung für Säuglinge in den Mittelpunkt zu stellen und sowohl Familien als auch die Gesellschaft über die positiven Effekte des Stillens zu informieren. Der Informationsabend findet im Konferenzbereich des Gesundheitszentrums Ehingen (Hopfenhausstraße 6, dritter Stock) statt. Der Eintritt ist frei.