Ein besonderes Leben hat Susanne Scholaen erleben können, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle Interessierten sind am Mittwoch, 28. Februar, um 19.30 Uhr in die Landgaststätte Rose nach Ehingen-Berg zum bebilderten Vortrag „Vom helfenden Leben in der Welt - und nun angekommen in Ehingen“ eingeladen.

Susanne Scholaen hat in Hohenheim Agrarbiologie studiert und im Bereich Tropische Herbologie promoviert. Sie ging dann direkt in die Entwicklungszusammenarbeit nach Asien, danach nach Lateinamerika, in die Karibik und wieder zurück nach Asien. Im Wesentlichen hatten ihre Projekte mit der Landwirtschaft und Ernährungssicherung sowie Katastrophenvorsorge zu tun. In Cuba verbrachte Susanne Scholaen insgesamt siebeneinhalb Jahre, davon vier Jahren als offizielle Vertreterin der Welthungerhilfe. Nachhaltige und ökologische Landwirtschaft und die Einkommensicherung der Bevölkerung waren Schwerpunkte ihrer Arbeit. Die letzte Stelle hatte Susanne Scholaen in Myanmar und dort wurden von ihr Bauernkooperationen aufgebaut. Seit 2019 ist sie Rentnerin und lebt in Ehingen.

Der Eintritt kostet drei Euro. BUND-Mitglieder zahlen keinen Eintritt.