Vortrag in der Oberschaffnei zum Thema Geld

Kopf oder Bauch - was lenkt uns beim Geld? Jeden Tag trifft man eine Vielzahl von Entscheidungen mit finanziellen Folgen. Doch nicht immer sind diese so vernünftig, wie man glaubt. Was uns zum spontanen Kauf verführt, ebenso sowie Strategien für einen planvollen Umgang mit Geld, darum geht es im Vortrag von Referentin Regina Kordik beim Seniorentreff Silbergrau am Dienstag, 30. Januar, um 10 Uhr im Bürgerhaus Oberschaffnei. Der Eintritt ist frei.